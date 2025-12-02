Sabrina Carpenter critica el uso de su canción "Juno" en video de ICE sobre detenciones

Sabrina Carpenter no es la única figura del entretenimiento que ha expresado su rechazo a que la administración Trump utilice su música en campañas oficiales. ( EFE )

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter rechazó públicamente que la administración del expresidente Donald Trump utilizara su canción Juno en un video que promueve arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La artista de 26 años calificó el material como malvado y repugnante, desatando una nueva controversia entre músicos y el liderazgo político estadounidense.

El video fue publicado el lunes 1 de diciembre en la cuenta oficial de la Casa Blanca en X, donde se empleó parte del tema Juno como banda sonora de un montaje que destaca operativos migratorios. El mensaje incluía una referencia a la letra del tema: Have you ever tried this one? Bye-bye.

Carpenter respondió al día siguiente, el martes 2 de diciembre, con una declaración contundente: "Este video es malvado y repugnante. No me involucren a mí ni a mi música para apoyar su agenda inhumana", dijo.

Acciones de la Casa Blanca tras la controversia con Sabrina Carpenter

Tras las críticas de Carpenter, la portavoz Abigail Jackson emitió un comunicado a la revista People: Este es un mensaje Short n´ Sweet para Sabrina Carpenter: no pediremos disculpas por deportar a asesinos, violadores y pedófilos ilegales peligrosos. Cualquiera que defienda a esos monstruos debe ser estúpido"

No está claro si Carpenter tomará acciones legales por el uso del tema, que aparentemente no fue autorizado para fines gubernamentales.

this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda. — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) December 2, 2025

La artista suele interpretar la canción en su gira Short n' Sweet Tour, donde incluye un momento escénico en el que simula arrestar a un asistente del público, generalmente una celebridad, como parte del espectáculo.

Reacciones de otros artistas ante el uso de su música en campañas políticas

Sabrina Carpenter no es la única figura del entretenimiento que ha expresado su rechazo a que la administración Trump utilice su música en campañas oficiales. Céline Dion, Bruce Springsteen, Linkin Park y Neil Young figuran entre los artistas que han cuestionado el uso no autorizado de sus obras en videos o actos políticos.

El mes pasado, Olivia Rodrigo también criticó que su canción All-American Bitch fuera utilizada en un video del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre autodeportación.

En el audiovisual, agentes de ICE detenían a inmigrantes indocumentados, acompañado del mensaje: Si ICE te encuentra, vete ahora y autodepórtate usando la aplicación CBP Home. Si no lo haces, enfrentarás las consecuencias.

Rodrigo escribió entonces: No usen mis canciones para promover su propaganda racista y llena de odio. El comentario fue eliminado posteriormente.

En respuesta, un portavoz del DHS declaró a Rolling Stone: Estados Unidos está agradecido por nuestros agentes federales que nos mantienen seguros. Sugerimos a la señorita Rodrigo agradecerles por su servicio, no menospreciar su sacrificio.