Big Band Christmas: un evento musical que celebra la Navidad en el Teatro de Bellas Artes

Fidel Osorio durante su presentación en el concierto Big Band Christmas en el Teatro de Bellas Artes. ( SUMINISTRADA )

Con un Teatro de Bellas Artes completamente entregado, el tan esperado concierto "Big Band Christmas" inició puntualmente a las 8:30 de la noche, marcando una jornada memorable para la música navideña en República Dominicana.

La apertura del evento estuvo a cargo del maestro Amaury Sánchez, quien junto a su impecable Big Band elevó la energía con una introducción llena de elegancia, precisión y espíritu festivo.

El maestro Sánchez, reconocido por su dirección orquestal de alto nivel, preparó el ambiente con una ejecución majestuosa que funcionó como antesala perfecta para recibir al protagonista de la noche, el crooner puertorriqueño Fidel Osorio.

Entre aplausos y ovaciones, Osorio entró al escenario derrochando clase, presencia escénica y una voz que abrazó al público desde el primer compás.

Detalles del concierto Big Band Christmas en el Teatro de Bellas Artes

Durante la primera parte del concierto de Navidad se presentaron los grandes clásicos de la temporada, incluyendo "It´s Beginning to Look a Lot Like Christmas", "Silver Bells", "Jingle Bells" y "Santa Claus Llegó a la Ciudad".

La Big Band desplegó un sonido impecable que envolvió al público en la tradición navideña con una mezcla de nostalgia, sofisticación y brillantez musical.

En la segunda parte del concierto, Osorio ofreció una selección de arreglos originales en formato big band, interpretando temas incluidos en su producción musical 40, tales como "Bésame Mucho", "Adoro" y "A Mi Manera", destacándose especialmente por la elegancia, fuerza y modernidad de sus arreglos, que recibieron ovaciones prolongadas de los asistentes.

Fidel Osorio y su interpretación de clásicos navideños

Durante hora y media ininterrumpida, Osorio realizó un recorrido musical que combinó swing, jazz clásico y repertorio navideño con una interpretación vocal de altísima calidad.

En varias intervenciones expresó su gratitud, reconociendo a su familia, a sus invitados especiales y al público dominicano por el respaldo.

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la participación especial de la artista dominicana Amanda Sánchez, quien se unió a Osorio en escena para interpretar varios temas a dúo.

La puesta en escena destacó por su estética clásica, iluminación envolvente y una dirección musical que trasladó a los asistentes a la época dorada del swing.

La química vocal entre ambos, combinada con la fuerza sonora de la Big Band, entregó algunos de los números más conmovedores del concierto, resaltando la elegancia artística dominicana junto al brillo internacional del invitado puertorriqueño.

La participación especial de Amanda Sánchez en el evento

La puesta en escena destacó por su estética clásica, iluminación envolvente y una dirección musical que trasladó a los asistentes a la época dorada del swing; cada arreglo, transición e interpretación reafirmó la calidad del proyecto, diseñado para posicionar "Big Band Christmas" como un evento de categoría mundial dentro del calendario cultural dominicano.

Con esta presentación, Fidel Osorio consolida su entrada triunfal a la escena local y abre una nueva etapa en su carrera artística, despedido entre aplausos sostenidos por un público que dejó claro que esta producción —bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez y el acompañamiento de una Big Band excepcional— quedará registrada como una de las propuestas más refinadas y emocionantes de la temporada navideña 2025.