Joycell Isaías, un talentoso adolescente de 13 años nacido en San Cristóbal, volvió a demostrar en Dominicana´s Got Talent que la música no tiene edad.

Participa en la categoría de canto y su voz, dulce y sorprendentemente madura, lo llevó directo a la siguiente fase con cuatro sí del jurado.

Una vida rodeado de música

Detrás de esa interpretación que emociona hay una historia sencilla y luminosa. Joycell aprendió a cantar viendo a su papá tocar guitarra.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/04082025-dominicanas-got-talent-edicion-2025---samil-mateo-dominici2-bee784b2.jpg Joycell Isaías junto a su padre tras su participación en DGT. (DIARIO LIBRE)

Su primer escenario fue la iglesia, donde descubrió que la música era más que entretenimiento: era propósito.

Creció rodeado de melodías, en una familia donde todos cantan y donde la herencia musical se respira desde generaciones atrás.

Sus bisabuelos fabricaban guitarras y violines; el abuelo las probaba; el papá heredó la destreza y ahora él, la voz.

Cuando le preguntamos quién es el niño detrás de esa voz tan afinada, responde con timidez, pero con claridad: "La música para mí es una forma de relajarme. Si estoy irritado, pongo música y me tranquilizo".

Y lo dice con la serenidad de quien ya entendió que su talento también es refugio.

Sobre su audición, cuenta orgulloso: "Quería demostrar que tengo talento y darme a conocer". Y vaya si lo logró.

Su padre interviene con emoción para contar cómo descubrió aquella voz: Joycell imitaba con su boca lo que escuchaba mientras él practicaba guitarra. Hasta que un día lo puso a prueba.

"Cuando ese muchacho cantó, dije: va a cantar mejor que mi papá", recuerda entre risas. Desde entonces, lo guía y lo acompaña.

Aunque nunca ha tomado clases formales, su talento parece brotar de manera natural. Y sus sueños, también.

Si llegara a ganar el premio, Joycell lo tiene claro: "Ayudaría a mi mamá con la construcción de su casa, también a mi papá, y si puedo, a mi comunidad. Y lo que quede, lo invertiría en mi universidad".

Sueños grandes, corazón humilde

Al final, le pedimos un mensaje para otros niños que, como él, tienen talento pero sienten miedo de mostrarse. Su respuesta es tan honesta como él: "Que se esfuercen y se atrevan a todo, porque Dios siempre va a estar a sus espaldas".

Y con ese mensaje lleno de fe y determinación, Joycell continúa su camino en Dominicana´s Got Talent, llevando consigo el legado musical de su familia y la ilusión de construir un futuro mejor.