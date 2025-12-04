"Haciendo Merengue" reconoce a ganadores y fortalece la creación del género musical nacional

El evento "Haciendo merengue" logró reunir a tres sociedades de gestión y dos instituciones. ( FUENTE EXTERNA )

En un hecho sin precedentes para la industria musical del país, tres sociedades de gestión colectiva y dos instituciones estatal y privada unieron esfuerzos para impulsar el merengue desde su raíz creativa.

Sgacedom, Sodaie y Egecam, junto a la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) y la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (ADORA), presentaron oficialmente los resultados del novedoso concurso "Haciendo Merengue", un proyecto cultural destinado a sumar 10 obras inéditas al repertorio del ritmo que identifica a la República Dominicana.

La iniciativa, descrita como innovadora estuvo dirigida exclusivamente a los miembros activos y administrativos de Sgacedom, con el objetivo de estimular la creación musical y asegurar nuevas propuestas para la evolución del merengue.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/whatsapp-image-2025-12-04-at-2110293ca03380-2b12f3f1.jpg Otro de los reconocimientos.

El certamen contó con un jurado de reconocida trayectoria en la industria, integrado por el productor radial y animador Domingo Bautista, el director de emisoras y radiodifusor Mon Lluberes, y el músico Antonio M. Fuentes, graduado en el Conservatorio de Música de Cuba. Su participación garantizó un proceso de evaluación riguroso, equilibrado y acorde con los estándares musicales que demanda el género.

Durante una rueda de prensa celebrada este jueves 4 de diciembre en el Hotel Catalonia, los organizadores dieron a conocer las composiciones ganadoras, elegidas entre decenas de propuestas presentadas bajo seudónimo para garantizar transparencia en el proceso evaluativo.

Durante la actividad, Pochy Familia, miembro de Sodaie, adelantó que esta iniciativa continuará expandiéndose y anunció que el concurso será trasladado a Santiago, donde se escogerán 10 nuevas composiciones de merengue típico, fortaleciendo así la diversidad y vitalidad del ritmo tradicional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/haciendo-merengue-4-4be1103e.jpg

Familia también reveló que el próximo paso será seleccionar 10 arreglistas e igual cantidad de merengueros para que incluyan los temas ganadores en sus repertorios, con lo que el proyecto dará inicio a una fase de producción que permitirá llevar estas nuevas obras al público.

Ganadores del concurso "Haciendo Merengue"

1er lugar: "En un minuto", de Nelson William Mendoza (Nelson de la Olla), bajo el seudónimo El Poeta Popular.



2do lugar: "Yo quiero un varón", de Bardetradis Lorenzo, seudónimo Lolo le papa.



3er lugar: "Hasta los monos se caen de las ramas", de Juan Augusto Féliz (Enrique Féliz), seudónimo Herkevá Ganal.



4to lugar: "Porque decir adiós", de Daniel Vásquez, seudónimo Chocolatico.



5to lugar: "El día más feliz", de Freddy Reyes, seudónimo Siempre alegre.



6to lugar: "Es pa´ bailar", de Miguel De Jesús Hernández, seudónimo Merenguero.



7mo lugar: "El merengue", de Isidro Carrasco, seudónimo Soy dominicano.



8vo lugar: "Déjame vivir mi vida", de Marcos Carreras, seudónimo ZAIDCA.



9no lugar: "Desde que no estás", de Robert Leónidas Ortiz, seudónimo Gabosito RD.



10mo lugar: "Mi preferida", de Daniel Arias, seudónimo Soy original.

Los organizadores calificaron esta primera edición como un impulso significativo para la renovación del cancionero merenguero y adelantaron que proyectan convertir el concurso en un modelo de estímulo creativo para los compositores dominicanos.

"Haciendo Merengue" marca un precedente en la historia reciente de la música nacional, no solo por su carácter colaborativo, sino por apostar directamente al futuro del merengue desde su elemento esencial: la composición.