Raphy Pina rompe el silencio tras la demanda de Daddy Yankee

En medio del revuelo legal que sacude a la industria urbana, Raphy Pina acudió a sus redes sociales para responder a la demanda federal que Daddy Yankee presentó en el Tribunal del Distrito de Puerto Rico.

La acción legal también involucra a Mireddys González, exesposa del artista, y a varios colaboradores, por alegado fraude y manipulación documental vinculados al catálogo musical del ahora retirado intérprete.

La querella, presentada por el propio Daddy Yankee y su compañía Los Cangris Inc., sostiene que se habría ejecutado un esquema para alterar registros de copyright, modificar split sheets y desviar regalías mediante la supuesta asignación de autorías falsas.

Según los documentos, Pina y González habrían firmado acuerdos sin el consentimiento del cantante, colocándolo -de manera indebida- como coautor de múltiples canciones.

Un mensaje cargado de emoción

En una extensa publicación, Pina dejó claro que no piensa quedarse callado. Su mensaje, cargado de firmeza y sentimientos encontrados, se convirtió rápidamente en tema central de conversación.

Y sin alterar ni una palabra, esto fue lo que expresó:

"No confundan mi silencio con temor, ni mi paz con debilidad.

Yo no juego a destruir lo que construí, ni necesito inventar historias para justificar mis decisiones.

Daddy Yankee la leyenda siempre tendrá nuestro respeto. Ese hombre abrió caminos y dejó un legado que nadie puede negar.

Pero Ramón Ayala es otra historia... la historia que vivimos nosotros, sin cámaras, sin redes y sin cuentos. Dice exactamente quién fui en su carrera. productor, socio, manejador, estratega, amigo ...

Y por eso sorprende que hoy usen discursos espirituales para justificar actos que no reflejan a un hombre que dice caminar de la mano con Dios.

Porque el que tiene a Dios en su corazón no destruye, no inventa, no calumnia, ni pone en riesgo a FAMILIAS que nunca le han fallado.

Yo no estoy en guerra con Ramon ni con nadie

Yo ya pasé mi proceso . Sané, crecí, me purifiqué y estoy enfocado en lo que verdaderamente importa: Mi familia y la verdad.

Pero tampoco voy a permitir que manipulen la historia . Lo que se hizo junto está documentado.

Lo que se construyó está certificado.

Y la verdad, aunque intenten ocultarla un tiempo, siempre sale caminando sola.

Aún hay tiempo de hacer lo correcto.

Siempre se lo dije y lo repito: una llamada sincera con Mireddys, dos personas que compartieron 30 años de vida, puede resolver lo que otros están complicando.

Lo que ustedes construyeron es tan grande, que no lo gastan ni sus tataranietos.

No dejes que el ego destruya lo que la historia ya te regaló.

No dejes que terceros te conviertan en algo que tú no eres.

Yo sigo en paz... pero firme.

Porque la historia no se borra, y menos cuando está escrita con trabajo, sacrificio y verdad".

Att. Rafael Pina Nieves

La respuesta, publicada directamente en sus plataformas digitales, deja ver que Pina apuesta por mantenerse "en paz, pero firme", mientras el caso -que podría redefinir capítulos clave del reguetón- avanza en los tribunales.





