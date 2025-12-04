The New York Band: "Abrazar a nuestro público es nuestra mayor emoción"

La emblemática orquesta The New York Band, que marcó una época en el merengue y el pop caribeño de los años 80 y 90, regresa a la República Dominicana después de cinco años sin pisar los escenarios locales.

Su retorno, de las manos de la empresa Valenzuela Productions, se da con un concierto exclusivo que realizarán el próximo lunes, a las 9:00 p.m. en Hard Rock Café Santo Domingo con una alineación renovada que mantiene viva la esencia con la que se proyectó el fenecido Cherito Jiménez, liderado en ese entonces por su padre, Chery Jiménez, creador de la banda junto al maestro Wilfrido Vargas.

Conversamos con Irisneida Santos y Franklyn Rivers, cantante y director de la agrupación, respectivamente, sobre lo que significa este reencuentro, el legado musical, la ausencia de Cherito y los nuevos planes de la banda.

—¿Qué representa volver a suelo dominicano?

Franklyn Rivers: Bueno, reencontrarnos de nuevo con nuestro público después de un pequeño y largo receso es algo que nos tiene muy motivados y muy emocionados.

Ya son casi 40 años, y una de las cosas que más me llama la atención -y estoy seguro de que a Iris también- es imaginarnos encontrar a aquella muchachita de 16, 18 o 19 años, que hoy es una persona adulta. Volver y darle un abrazo después de tanto tiempo llena de emoción al más fuerte de los seres humanos. Será una experiencia muy bonita.

Irisneida Santos: Así es. Y sobre todo recordarnos cuando estábamos tan contentos de ir a nuestra tierra y ver cómo la gente, en los autobuses, escuchaba las canciones de Daniel O´Man. La verdad es que es muy satisfactorio volver a casa.

—En tiempos de pandemia ofrecieron un concierto virtual que reactivó el cariño del público. ¿Cómo ha continuado la banda sin Cherito y cómo se preparan para este regreso?

FR: Lo bien hecho perdura. The New York Band siempre ha contado con un productor que se mueve de acuerdo a las circunstancias y a los tiempos. El maestro Chery Jiménez es un visionario, siempre actualizándose. Hicimos un álbum llamado El presente del pasado, donde tomamos temas grabados hace 35 o 36 años y los adaptamos a los tiempos modernos sin perder la esencia.

Cuando tú ves a muchachitos de 18 o 20 años cantando canciones que fueron grabadas antes de que ellos nacieran, eso te da una satisfacción enorme. Nos demuestra que hemos tenido el privilegio de viajar con el tiempo y dejar huellas.

IS: Fíjate, una de las cosas más bonitas para nosotros es ver parejas que nos dicen: "Con esta canción conquisté a mi novia, y hoy es mi esposa". Y que sus hijos, ya jóvenes de 20 o 24 años, también nos sigan, es una bendición.

—¿Qué tiempo tiene la banda sin tocar en la República Dominicana?

FR: Unos cinco o seis años, ¿verdad, Iris?

IS: Aproximadamente, sí.

FR: La banda venía con un ritmo tremendo, pero la pandemia nos golpeó de frente. Nuestra última presentación fue un 31 de diciembre; luego todos tuvimos que guardarnos por tres o cuatro años. Eso nos mantuvo alejados del público, pero venimos con nueva fuerza, nuevos brillos y muchas ganas de reencontrarnos.

—¿Qué planes tienen como agrupación?

FR: Seguir conquistando nuevos públicos y consolidar los afectos con los seguidores de siempre. El próximo año iniciaremos una gira por Islas Canarias, Centroamérica y Sudamérica. También tenemos planificado regresar a Venezuela, uno de nuestros grandes bastiones. Ojalá la situación allá se estabilice, porque el deseo de reencontrarnos con ellos es enorme.

IS: Sí, y también queremos dar a conocer el nuevo frente. Tenemos nuevos integrantes y deseamos que el público los acepte igual que nos aceptó a nosotros.

—¿Qué ha significado The New York Band en tu vida?

IS: The New York Band ha sido la responsable de darme a conocer como cantante. Estoy muy ligada sentimental y emocionalmente al grupo. Vivimos muchas cosas juntos: altas, bajas, sentimientos encontrados... pero lo más importante es que nos mantenemos como familia.

Por eso volvemos con el mismo ímpetu y con el deseo de seguir recibiendo el cariño del público.

—¿Cuán difícil ha sido para una mujer cantante compaginar familia y carrera?

IS: En aquella época yo estaba soltera y sin hijos, pero luego formamos una familia. Mi niña siempre estuvo rodeada de música y tuve familiares que me ayudaron mucho. Sí hubo momentos difíciles, como toda mujer puede entender, pero hoy ya mi hija es adulta y todo fluye mejor.

—Franklyn, ahora recae sobre ti la dirección del grupo. ¿Cómo lo asumes?

FR: Es un reto que hemos asumido con la misma entereza de siempre. Agradezco al maestro Chery la confianza. Pero aquí todo se decide en equipo. Nada lo hago sin consultar con Iris o con los demás integrantes. También escuchamos los consejos de Chery. Eso hace más llevadero todo. Las decisiones son consensuadas.

—Chery Jiménez mencionaba recientemente el proyecto del disco de vinilo. ¿Qué expectativas tienen?

FR: El vinilo está de moda. Rosalía acaba de lanzar uno. Nosotros teníamos el proyecto listo, pero todo el mundo está produciendo vinilo y hay retrasos. Nuestro pedido debió llegar hace dos meses; seguimos en "back order". Pero a principios del próximo año estará en la calle.

IS: Es muy bonito volver a los tiempos del LP. Ver a la familia leyendo créditos, quién canta, quién arregla. Es como ofrecer un miniconcierto en las casas.