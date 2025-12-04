Ricardo Arjona, uno de los cantautores latinoamericanos más influyentes de las últimas décadas, anunció que se presentará el 31 de julio de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, como parte de su gira Lo que el Seco no dijo Tour, un espectáculo producido por Move Concerts y Páramo Presenta que continúa batiendo récords en distintos países del continente.

El artista arribará a la capital colombiana después de una extensa y exitosa gira por los Estados Unidos, donde cumplirá más de 35 conciertos. Luego viajará a Argentina para ofrecer doce funciones, seguidas de ocho fechas completamente agotadas en Chile.

Lo que el Seco no dijo Tourse perfila como uno de los espectáculos más esperados de 2026. La propuesta trasciende el formato tradicional de concierto para integrar narrativa visual, elementos escénicos y experiencias en vivo que caracterizan las presentaciones del artista.

La gira también adelanta el título de su próximo proyecto musical, actualmente en desarrollo en el estudio y que promete nuevas canciones para su audiencia.

Su disco

El nombre del tour está vinculado a su más reciente álbum, Seco, lanzado en enero de 2025. El disco supera los 80 millones de reproducciones en plataformas digitales y acumula más de 100 millones de visualizaciones en YouTube, consolidándose como una de sus producciones más celebradas.

La propuesta busca defender la diversidad de géneros musicales en español frente a un mercado dominado por tendencias globales que, según el artista, han llevado a muchos intérpretes a alejarse de su esencia.

Los sencillos Despacio que hay prisa, Mujer y 70% se han integrado rápidamente al repertorio contemporáneo de la música latinoamericana, reforzando el impacto de Seco en la escena regional.

Venta de boletería en Colombia

La organización anunció el cronograma de preventas y venta general Preventa Movistar: 8 de diciembre desde las 11:00 a. m. hasta el 10 de diciembre

a las 10:59 a. m.

Preventa Mundo Arjona: 8 de diciembre desde las 11:00 a. m. hasta el 10 de diciembre a las 10:59 a. m.

Preventa Banco Falabella: 10 de diciembre desde las 11:00 a. m. hasta el 12 de diciembre a las 10:59 a. m.

Venta general: 12 de diciembre desde las 11:00 a. m.

Con este anuncio, Bogotá se prepara para recibir uno de los espectáculos más esperados del próximo año, un montaje de alto nivel que promete una conexión profunda con el público colombiano.