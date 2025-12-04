Del pop jazz al rock clásico, esta es la ruta musical gratuita de la Escuela de Música de la Unphu

La Escuela de Música de la UNPHU enciende la temporada con sus conciertos de invierno 2025. ( @UNPHUMUSICA )

La Licenciatura de Música de la UNPHU, bajo la dirección de Sly de Moya, despide el semestre con una cartelera vibrante de conciertos gratuitos en escenarios como La Azotea, Irish Pub y RocknRolla.

Los ensambles -dirigidos por Sly de Moya, el dos veces ganador del Casandra Rigo Zapata, el maestro Edgar Zambrano y el maestro Hussein Velaides- desplegarán géneros que van del pop jazz y el rock clásico al funk, reggae y otros horizontes sonoros.

La agenda musical

La ruta sonora que atraviesa distintos puntos de la ciudad y distintos géneros musicales.

La agenda arranca el 5 de diciembre a las 9:00 p. m. con un Concierto de Intercambio Cultural en el Dominican Fiesta Hotel junto a la Jazz an der HfMT de Hamburgo y la Escuela de Música de la UNPHU .

a las 9:00 p. m. con un en el junto a la Jazz an der HfMT de Hamburgo y la Escuela de Música de la . Continúa el 9 de diciembre (8:45 p. m.) en Irish Pub con presentaciones de los ensambles Brasil, Pop Rock y Pop Jazz.

(8:45 p. m.) en con presentaciones de los Brasil, Pop Rock y Pop Jazz. El 13 de diciembre (8:45 p. m.), también en Irish Pub , se rendirá un Tributo a la Música de Anime.

(8:45 p. m.), también en , se rendirá un de Anime. La serie cierra el 16 de diciembre (8:30 p. m.) en RocknRolla con los ensambles de Rock Clásico, Funk y Reggae.

Todo el circuito es completamente gratuito y abierto al público.