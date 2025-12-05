Venezolanos Alleh & Yorghaki llegan a Santo Domingo con su gira "La ciudad World Tour 2025"

Alleh Mezher y Yorghaki Yacoub, integrantes de Alleh & Yorghaki, llegan con su gira "La ciudad World Tour 2025". ( SUMINISTRADA )

La escena musical latina tiene nuevos protagonistas y, esta vez, vienen directos desde Venezuela.

Alleh & Yorghaki, el dúo que ha encendido las plataformas con su mezcla fresca de pop urbano y vibras caribeñas, aterrizará por primera vez en Santo Domingo con "La ciudad World Tour 2025", bajo la producción de Gamal, EP y PAV Events.

Desde ya, prometen un espectáculo de esos que se viven, se sudan y se recuerdan. Hablan de un montaje "al nivel de los grandes tours internacionales", ritmos pegajosos, energía sin filtro y mucha intención por conectar con el público dominicano.

Detalles del concierto de Alleh & Yorghaki en Santo Domingo

Un concierto que llega en el mejor momento de esta dupla, que atraviesa uno de sus buenos capítulos, posicionándose como una de las revelaciones más sólidas de la música latina reciente.

Aunque Alleh & Yorghaki ya se conocían, su alianza nació de manera casi cinematográfica: un encuentro fortuito en las calles de Valencia, un "deberíamos hacer música" lanzado al vuelo... y el resto es historia.

"La ciudad", su primer álbum en conjunto, que da título a esta gira, cuyo concierto del sábado apunta a convertirse en una noche memorable.

Dónde: Óvalo de la Feria Ganadera. Fecha: sábado 6 de diciembre. Boletas: Uepa Tickets.

Trayectoria

Alleh & Yorghaki son un dúo musical venezolano de música urbana, compuesto por el vocalista y performer Alleh Mezher (Alleh) y el cantante, productor y arreglista Yorghaki Yacoub (Yorghaki).

Ambos se conocieron en Valencia, Venezuela, y lanzaron su colaboración profesional con «Deja vu» en febrero de 2024, alcanzando la fama internacional con el sencillo viral "Capaz (merenguetón)".