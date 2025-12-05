MarteOvenuS realiza su concierto "Colección de Amor en Vivo" en el Bar Juan Lockward

Ana Fe comparte el escenario con Jandy Feliz durante la interpretación de Muchachita Quisqueyana en el concierto Colección de Amor en Vivo. ( SUMINISTRADA )

La agrupación MarteOvenuS realizó el jueves su concierto "Colección de Amor en Vivo", donde sus líderes Ana Fe y Luis Payán, compartieron el escenario del Bar Juan Lockward del Teatro Nacional, con Pavel Núñez, Laura Rivera y Jandy Feliz.

A casa llena, la velada inició con la canción "La tarde está llorando" y casi en seguida apareció Laura Rivera, quien interpretó sus éxitos "Búscame" y "Te regalo", en medio de los aplausos del público.

Ana Fe retornó a la banda para entonar "La casita", y luego darle la bienvenida a Jandy Feliz y el tema "Muchachita Quisqueyana". Con el intérprete de "Amor narcótico", la vocalista de MarteOvenuS hizo la canción "Amor bachata".

¿Qué artistas participaron en el concierto MarteOvenuS?

La noche continuó a ritmo de dos clásicos del bolero como "Tú me acostumbraste" y "Bésame mucho", contagiando a la audiencia que se unió al coro.

Con el cantautor Pável Núñez, Ana hizo un magnífico dueto con el tema "Ando buscando un amor". La despedida de Pavel del escenario de "Colección de Amor en Vivo" se dio con su hit "Viene gente", a las 11:00 de la noche.

Detalles del evento: "Colección de Amor en Vivo" en el Bar Juan Lockward

Ana Fe dejó para el final del concierto con su grupo que se distingue por su fusión de rock, con ritmos afro-caribeños e indie-folk, tres composiciones emblemáticas del cancionero latinoamericano: "Que será de ti", "Envidia" y "El triste".