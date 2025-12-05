Lena Dardelet y Riccie Oriach unen su energía en "Pa'Que Bailemos"

Lena Dardelet y Riccie Oriach combinan su energía creativa en Pa Que Bailemos, una propuesta fresca del sonido independiente dominicano, ( SUMINISTRADA )

La escena musical independiente dominicana suma una propuesta fresca y vibrante con el lanzamiento de Pa'Que Bailemos, el nuevo tema de Lena Dardelet junto al cantautor Riccie Oriach. La canción, que llega como un mambito moderno cargado de sensualidad y ritmo, combina tradición caribeña con sonido contemporáneo, reafirmando el momento expansivo que vive la música alternativa del país.

La fusión de Lena Dardelet y Riccie Oriach en un nuevo tema musical

Producida en Santo Domingo por Elliot Justo, la pieza captura la esencia experimental y atmosférica de Lena, conocida por sus fusiones atrevidas y su lirismo intuitivo.

Esa identidad se entrelaza con la espontaneidad y el carisma de Riccie, logrando un resultado que se mueve entre lo íntimo y lo festivo. El tema evita los clichés y apuesta por un estilo dominicano fresco, con un pulso irresistible que invita a bailar desde el primer compás.

La letra transita entre el español y el francés, aportando juego y sensualidad. Líneas como "Yo encima del beat, tú encima de mí / Te quiero cerca ven ma cherie" sostienen una narrativa juguetona donde el deseo, el movimiento y la cadencia del mambito se fusionan de forma natural.

Pa'Que Bailemos: un mambito moderno que invita a bailar

El video musical, dirigido por Eric Álvarez y producido por Guerrero Filmworks, lleva esta propuesta a un plano visual que celebra el surrealismo dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/photo-2025-10-22-12-16-14-1-aef92500.jpg Lena Dardelet aporta su sello experimental y sensual en el nuevo mambito Pa Que Bailemos.

La estética apuesta por colores primarios y objetos que forman parte del imaginario cotidiano del Caribe : abanicos, motores, sillas plásticas y carritos de yun yun. Cada elemento se transforma en símbolo artístico dentro de una atmósfera que amplifica el espíritu del tema.

Pa Que Bailemos confirma que la música dominicana sigue expandiendo fronteras sin perder su raíz. La colaboración estará disponible en todas las plataformas digitales.