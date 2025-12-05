Lena Dardelet y Riccie Oriach unen su energía en "Pa'Que Bailemos"
La nueva colaboración mezcla mambito moderno, sensualidad y surrealismo dominicano
La escena musical independiente dominicana suma una propuesta fresca y vibrante con el lanzamiento de Pa'Que Bailemos, el nuevo tema de Lena Dardelet junto al cantautor Riccie Oriach. La canción, que llega como un mambito moderno cargado de sensualidad y ritmo, combina tradición caribeña con sonido contemporáneo, reafirmando el momento expansivo que vive la música alternativa del país.
La fusión de Lena Dardelet y Riccie Oriach en un nuevo tema musical
Producida en Santo Domingo por Elliot Justo, la pieza captura la esencia experimental y atmosférica de Lena, conocida por sus fusiones atrevidas y su lirismo intuitivo.
Esa identidad se entrelaza con la espontaneidad y el carisma de Riccie, logrando un resultado que se mueve entre lo íntimo y lo festivo. El tema evita los clichés y apuesta por un estilo dominicano fresco, con un pulso irresistible que invita a bailar desde el primer compás.
La letra transita entre el español y el francés, aportando juego y sensualidad. Líneas como "Yo encima del beat, tú encima de mí / Te quiero cerca ven ma cherie" sostienen una narrativa juguetona donde el deseo, el movimiento y la cadencia del mambito se fusionan de forma natural.
Pa'Que Bailemos: un mambito moderno que invita a bailar
El video musical, dirigido por Eric Álvarez y producido por Guerrero Filmworks, lleva esta propuesta a un plano visual que celebra el surrealismo dominicano.
- La estética apuesta por colores primarios y objetos que forman parte del imaginario cotidiano del Caribe: abanicos, motores, sillas plásticas y carritos de yun yun. Cada elemento se transforma en símbolo artístico dentro de una atmósfera que amplifica el espíritu del tema.
- Pa Que Bailemos confirma que la música dominicana sigue expandiendo fronteras sin perder su raíz. La colaboración estará disponible en todas las plataformas digitales.