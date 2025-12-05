×
Ozuna
Ozuna y Beéle lanzan oficialmente Stendhal, su esperado álbum en colaboración

El proyecto de 14 temas fusiona el afrobeats con sus raíces afrocaribeñas y la esencia del género urbano latino

    Expandir imagen
    Ozuna y Beéle lanzan oficialmente Stendhal, su esperado álbum en colaboración
    El disco de Ozuna y Beéle está disponible desde este viernes en todas las plataformas digitales. (FUENTE EXTERNA)

    La multipremiada estrella puertorriqueña Ozuna y la sensación del momento, Beéle, celebran este viernes el lanzamiento oficial de "Stendhal",su primer álbum colaborativo: un proyecto de 14 canciones que consolida su conexión artística y marca una nueva etapa creativa para ambos.

    El álbum, disponible en todas las plataformas digitales, presenta una propuesta sonora vibrante, construida sobre ritmos afrobeats, afrocaribeños, influencias de world music y tanto la esencia como variaciones modernas dentro del género urbano latino.

    El concepto del álbum se inspira en el denominado Síndrome de Stendhal, donde el arte impacta profundamente los sentidos y la percepción.

    RELACIONADAS

    Durante el proceso creativo, Ozuna y Beéle incorporaron toques inspirados en grandes éxitos de la música popular latina, integrándolos de manera fresca y orgánica dentro del universo sonoro del álbum, indica un comunicado de prensa.

    Entre estas influencias destacan: "Ale", que incluye elementos inspirados en el emblemático merengue "Carnaval (Baile en la Calle)" de Fernando Villalona; "Enemigos", junto a Ovy on the Drums, que reinterpreta elementos del icónico éxito de bachata "Los Infieles" de Aventura; el movido y pegajoso "Te Culié", que integra un toque inspirado en el fenómeno global "Aserejé" de Las Ketchup.

    Expandir imagen
    Infografía
    • Grabado principalmente entre febrero y abril de 2025, STENDHAL reúne a un destacado elenco creativo que incluye a productores como Flambo, Ovy On The Drums, Legazzy, Yazid, Dynell, Golden, Daramola, Hake y Ríos.

    En la composición, además de Ozuna y Beéle, se destacan nombres como Diego León Vélez, Edwin José Collazos de la Hoz, Andrés Jael Correa Ríos, Zaider, Daniel Guerrero Ramos, Yazid Rivera López, Joan M. Ubinas, entre otros.

    La ingeniería del proyecto estuvo a cargo de Roberto "Mr. Earcandy" Vázquez, Mosty, Ricardo Sangiao y el galardonado ingeniero internacional Jordan "DJ Swivel" Young.

    La colaboración entre Ozuna y Beéle surgió de un proceso profundamente creativo, basado en experimentación, libertad artística y una interacción natural entre ambos. El resultado es un sonido auténtico, emocional y global, donde sus estilos convergen de manera orgánica sin perder identidad propia.

    "Este proyecto nació de una conexión real en el estudio. Con Beéle fue fácil construir algo diferente, jugando con sonidos, raíces y emociones. STENDHAL es un viaje que hicimos juntos para regalarle a la gente música que se siente", expresó Ozuna.

    Mientras que Beéle añadió: "Trabajar con Ozuna fue una experiencia natural y creativa. Cada tema salió desde la vibra del momento, mezclando nuestras influencias y lo que queríamos expresar. Queremos que todos sientan la energía y el corazón que pusimos en este álbum."

    Tracklist oficial— Stendhal

    1. 01 Ale

      02 Un Pikito

      03 El Volcán

      04 Enemigos

      05 One and Only

      06 Templo

      07 Liberal

      08 Playa Marina

      09 Innombrable

      10 Se Ve

      11 Te Culié

      12 Cookie

      13 Explícito

      14 Antes de Irme

