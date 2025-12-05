Ozuna y Beéle lanzan oficialmente Stendhal, su esperado álbum en colaboración
El proyecto de 14 temas fusiona el afrobeats con sus raíces afrocaribeñas y la esencia del género urbano latino
La multipremiada estrella puertorriqueña Ozuna y la sensación del momento, Beéle, celebran este viernes el lanzamiento oficial de "Stendhal",su primer álbum colaborativo: un proyecto de 14 canciones que consolida su conexión artística y marca una nueva etapa creativa para ambos.
El álbum, disponible en todas las plataformas digitales, presenta una propuesta sonora vibrante, construida sobre ritmos afrobeats, afrocaribeños, influencias de world music y tanto la esencia como variaciones modernas dentro del género urbano latino.
El concepto del álbum se inspira en el denominado Síndrome de Stendhal, donde el arte impacta profundamente los sentidos y la percepción.
Durante el proceso creativo, Ozuna y Beéle incorporaron toques inspirados en grandes éxitos de la música popular latina, integrándolos de manera fresca y orgánica dentro del universo sonoro del álbum, indica un comunicado de prensa.
Entre estas influencias destacan: "Ale", que incluye elementos inspirados en el emblemático merengue "Carnaval (Baile en la Calle)" de Fernando Villalona; "Enemigos", junto a Ovy on the Drums, que reinterpreta elementos del icónico éxito de bachata "Los Infieles" de Aventura; el movido y pegajoso "Te Culié", que integra un toque inspirado en el fenómeno global "Aserejé" de Las Ketchup.
- Grabado principalmente entre febrero y abril de 2025, STENDHAL reúne a un destacado elenco creativo que incluye a productores como Flambo, Ovy On The Drums, Legazzy, Yazid, Dynell, Golden, Daramola, Hake y Ríos.
En la composición, además de Ozuna y Beéle, se destacan nombres como Diego León Vélez, Edwin José Collazos de la Hoz, Andrés Jael Correa Ríos, Zaider, Daniel Guerrero Ramos, Yazid Rivera López, Joan M. Ubinas, entre otros.
La ingeniería del proyecto estuvo a cargo de Roberto "Mr. Earcandy" Vázquez, Mosty, Ricardo Sangiao y el galardonado ingeniero internacional Jordan "DJ Swivel" Young.
La colaboración entre Ozuna y Beéle surgió de un proceso profundamente creativo, basado en experimentación, libertad artística y una interacción natural entre ambos. El resultado es un sonido auténtico, emocional y global, donde sus estilos convergen de manera orgánica sin perder identidad propia.
"Este proyecto nació de una conexión real en el estudio. Con Beéle fue fácil construir algo diferente, jugando con sonidos, raíces y emociones. STENDHAL es un viaje que hicimos juntos para regalarle a la gente música que se siente", expresó Ozuna.
Mientras que Beéle añadió: "Trabajar con Ozuna fue una experiencia natural y creativa. Cada tema salió desde la vibra del momento, mezclando nuestras influencias y lo que queríamos expresar. Queremos que todos sientan la energía y el corazón que pusimos en este álbum."
01 Ale
02 Un Pikito
03 El Volcán
04 Enemigos
05 One and Only
06 Templo
07 Liberal
08 Playa Marina
09 Innombrable
10 Se Ve
11 Te Culié
12 Cookie
13 Explícito
14 Antes de Irme