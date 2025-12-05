Ozuna y Beéle lanzan oficialmente Stendhal, su esperado álbum en colaboración

El disco de Ozuna y Beéle está disponible desde este viernes en todas las plataformas digitales. ( FUENTE EXTERNA )

La multipremiada estrella puertorriqueña Ozuna y la sensación del momento, Beéle, celebran este viernes el lanzamiento oficial de "Stendhal",su primer álbum colaborativo: un proyecto de 14 canciones que consolida su conexión artística y marca una nueva etapa creativa para ambos.

El álbum, disponible en todas las plataformas digitales, presenta una propuesta sonora vibrante, construida sobre ritmos afrobeats, afrocaribeños, influencias de world music y tanto la esencia como variaciones modernas dentro del género urbano latino.

El concepto del álbum se inspira en el denominado Síndrome de Stendhal, donde el arte impacta profundamente los sentidos y la percepción.

Durante el proceso creativo, Ozuna y Beéle incorporaron toques inspirados en grandes éxitos de la música popular latina, integrándolos de manera fresca y orgánica dentro del universo sonoro del álbum, indica un comunicado de prensa.

Entre estas influencias destacan: "Ale", que incluye elementos inspirados en el emblemático merengue "Carnaval (Baile en la Calle)" de Fernando Villalona; "Enemigos", junto a Ovy on the Drums, que reinterpreta elementos del icónico éxito de bachata "Los Infieles" de Aventura; el movido y pegajoso "Te Culié", que integra un toque inspirado en el fenómeno global "Aserejé" de Las Ketchup.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/06/generic-ozu-beele-2-4962e5a1.jpg

Grabado principalmente entre febrero y abril de 2025, STENDHAL reúne a un destacado elenco creativo que incluye a productores como Flambo, Ovy On The Drums, Legazzy, Yazid, Dynell, Golden, Daramola, Hake y Ríos.

En la composición, además de Ozuna y Beéle, se destacan nombres como Diego León Vélez, Edwin José Collazos de la Hoz, Andrés Jael Correa Ríos, Zaider, Daniel Guerrero Ramos, Yazid Rivera López, Joan M. Ubinas, entre otros.

La ingeniería del proyecto estuvo a cargo de Roberto "Mr. Earcandy" Vázquez, Mosty, Ricardo Sangiao y el galardonado ingeniero internacional Jordan "DJ Swivel" Young.

La colaboración entre Ozuna y Beéle surgió de un proceso profundamente creativo, basado en experimentación, libertad artística y una interacción natural entre ambos. El resultado es un sonido auténtico, emocional y global, donde sus estilos convergen de manera orgánica sin perder identidad propia.

"Este proyecto nació de una conexión real en el estudio. Con Beéle fue fácil construir algo diferente, jugando con sonidos, raíces y emociones. STENDHAL es un viaje que hicimos juntos para regalarle a la gente música que se siente", expresó Ozuna.

Mientras que Beéle añadió: "Trabajar con Ozuna fue una experiencia natural y creativa. Cada tema salió desde la vibra del momento, mezclando nuestras influencias y lo que queríamos expresar. Queremos que todos sientan la energía y el corazón que pusimos en este álbum."

Tracklist oficial— Stendhal 01 Ale



02 Un Pikito



03 El Volcán



04 Enemigos



05 One and Only



06 Templo



07 Liberal



08 Playa Marina



09 Innombrable



10 Se Ve



11 Te Culié



12 Cookie



13 Explícito



14 Antes de Irme