Disney lanza el primer adelanto oficial de "Camp Rock 3"

Los Jonas Brothers en el primer adelanto de la película de Disney Camp Rock 3. ( FUENTE EXTERNA )

¡La nostalgia está de vuelta! Después de años de especulaciones, Disney estrena el primer adelanto de Camp Rock 3, una nueva entrega que llega 15 años después de la segunda película.

Como era de esperarse, los Jonas Brothers regresan para ponerle música al verano, mientras que Demi Lovato participa como productora ejecutiva.

Tras el éxito de su especial Una Navidad muy Jonas Brothers, el trío integrado por Nick, Joe y Kevin ha redoblado la apuesta por recuperar el fenómeno que los catapultó al estrellato.

Camp Rock fue, en su momento, la segunda película más vista de Disney Channel durante su estreno, solo superada por High School Musical 2.

El impacto de la saga fue tal que se convirtió en un referente cultural de toda una generación.

La historia detrás de Camp Rock 3

El teaser, que ya ha provocado una gran emoción en redes sociales, nos da pistas sobre la trama de esta nueva entrega. En esta ocasión, la banda ficticia Connect 3 enfrenta una situación complicada durante una gira, ya que pierden a sus teloneros.

Deciden, entonces, regresar al legendario campamento de música que los vio nacer para encontrar nuevas promesas de la música. Como era de esperarse, los jóvenes aspirantes que participarán en esta nueva aventura harán todo lo posible para quedarse con el lugar.

La trama nos promete una combinación de competencia, humor y, por supuesto, mucha música, ingredientes que convirtieron a la saga en un éxito rotundo en su momento. Nick Jonas, en el adelanto, menciona: "Música, amigos, recuerdos"; mientras que Joe agrega: "Hemos vuelto exactamente donde debíamos estar".

Y para rematar, Kevin no deja de lado el tono competitivo con una frase que hace pensar que las sorpresas están por llegar.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/demi-lovato-camp-rock-d26e4898.jpg

¿Demi Lovato volverá a interpretar a Mitchie Torres?

Una de las grandes sorpresas de esta nueva entrega es la participación de Demi Lovato como productora ejecutiva. Aunque no regresará en su papel como Mitchie Torres, la exprotagonista de la saga tendrá un papel clave detrás de cámaras.

Y su presencia en el teaser, con su nombre destacado, ha generado la especulación de que podría hacer al menos una aparición especial en esta tercera entrega.

Lovato fue una de las figuras más queridas y aclamadas de las dos primeras películas, por lo que su regreso, aunque no en un rol protagónico, sigue siendo motivo de emoción para los fans que siguen a la cantante y actriz desde sus primeros pasos en Disney Channel.

¿Cuándo se estrena?

"Camp Rock 3" ya se encuentra en etapa de posproducción y tiene una fecha estimada de estreno para mediados de 2026, tanto en Disney Channel como en Disney+.

Te puede interesar Disney confirma el rodaje de "Camp Rock 3" con los Jonas Brothers