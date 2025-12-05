Rauw Alejandro anuncia concierto gratuito en República Dominicana: "Una vueltita por el patio"

El reguetonero puertorriqueño Rauw Alejandro ofrecerá un concierto gratis en Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

El reguetonero puertorriqueño Rauw Alejandro ha emocionado a sus seguidores en República Dominicana al anunciar que ofrecerá un concierto gratuito el próximo sábado 13 de diciembre en el Parque Eugenio María de Hostos, ubicado en el Distrito Nacional.

El intérprete de éxitos como Todo de ti y Cúrame compartió la noticia este viernes a través de sus redes sociales.

Acompañado de un video en el que se muestra disfrutando de un delicioso mangú con los tres golpes (queso, salami y huevo), con una bandera dominicana de fondo, Rauw Alejandro expresó su gratitud hacia el público dominicano: "Una vueltita por el patio... RD Graciass por tanto!!".

Adelanto

El anuncio de este concierto gratuito llega tras varios meses de dar pistas. En abril de este año, Rauw Alejandro había dejado entrever que algo grande se estaba cocinando para su público en República Dominicana.

A través de sus historias de Instagram, el cantante respondió a un seguidor que le preguntó si visitaría el país caribeño, diciendo: "Tengo algo especial para RD, solo esperen un poco... pero será único (2025)".

Este no es el primer encuentro del boricua con su público dominicano. El cantante ya se ha presentado en varias ocasiones en el país, y su última aparición fue en 2023, cuando llevó su "Saturno World Tour" al Estadio Quisqueya.

Antes de eso, en noviembre de 2021, también se presentó en el emblemático Altos de Chavón, en la provincia La Romana.

