Tekashi 6ix9ine es condenado nuevamente a prisión

El rapero Tekashi 6ix9ine rompió en repetidas ocasiones su libertad supervisada de cinco años. ( FUENTE EXTERNA )

El rapero Tekashi 69 fue sentenciado este viernes a pasar tres meses en prisión federal por haber violado los términos de su libertad supervisada.

La Fiscalía solicitó una pena de entre tres y nueve meses para el rapero, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández, quien se declaró culpable de dicho delito.

Al intérprete de "Gooba" y "Bebé", expareja de Yailin la más viral, se le permitirá presentarse en el Metropolitan Detention Center in Sunset Park, en Brooklyn, el próximo 6 de enero para cumplir su condena.

La razón de su vuelta a prisión es que el controversial urbano estadounidense de raíces mexicanas rompió en repetidas ocasiones su libertad supervisada de cinco años.

Esta pena marca el último de sus problemas legales derivados del caso de crimen organizado en 2018, donde él testificó contra la pandilla ´Nine Trey Gangsta Bloods´ a cambio de clemencia, consiguiendo quedar libre anticipadamente en 2020.

En noviembre de 2024, él aceptó que viajó a Las Vegas sin permiso, así que lo castigaron con 45 días en una celda y otro año de libertad supervisada.

Tekashi 6ix9ine reacciona a su condena

Tras conocer el veredicto, Tekashi 6ix9ine brindó una entrevista a TMZ Hip Hop y afirmóque "no está preocupado" por tener que pasar tiempo encerrado.

"¡Estará recluido lejos de la locura y aprovechará el aislamiento para ponerse en forma!", indica el sitio web al recoger su declaración.

El reconocido portal de paparazzi afirma que el ex de Yailin La Más Viral les aseguró que considera que el fallo del juez es "justo" y que este sí escuchó "todos los hechos" que él y su equipo legal presentaron.

Debido a "su condición de ´soplón´", presuntamente la policía podría colocarlo en "una unidad de seguridad" dentro de prisión.

También, en declaraciones a la periodista Gelena Solano para El gordo y la flaca a las afueras del tribunal, expresó: "[Me siento] bien. Me dan tres meses para perder peso " y especificó que "no" esperaba que le dieran más tiempo en encierro.