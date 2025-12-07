Alleh y Yorghaki cierran su gira en RD con una noche llena de merenguetón

Alleh & Yorghaki en su concierto "La Ciudad World Tour 2025", en el Óvalo de la Feria Ganadera. ( DIARIO LIBRE/STEPHANIE HILARIO SOTO )

El dúo musical venezolano Alleh & Yorghaki llegó por primera vez a República Dominicana con su concierto "La Ciudad World Tour 2025", en el Óvalo de la Feria Ganadera, con su mezcla fresca de pop urbano y vibras caribeñas.

Durante el último concierto de su gira, que se extendió por una hora, cantaron junto a sus fanáticos hits como "La ciudad", "Capaz", "El ingeniero", "Tranqui, te puedes enamorar", "Échame la culpa".

La escenografía, que contaba de tres pantallas led, dos laterales y una principal, simulaban un espejo con un viaje por "la ciudad".

El concierto, que estuvo a casa llena, también incluyó momentos más íntimos, en el cual aparecieron al otro extremo del escenario, para entonar canciones en versión acústica que forman parte de su debut discográfico, con narraciones de historias de amor que recorren desde el flechazo hasta la ruptura.

Momentos destacados del evento musical en la Feria Ganadera

Durante el tema "Tranqui, te puedes enamorar", subieron al escenario a una pareja de recién casados, Camila y Alejandro, a quienes le dedicaron este tema que fue cantado a todo pulmón por los fanáticos.

Durante una pausa entre canciones, el vocalista Alleh se dirigió al público para agradecer su apoyo y destacar el vínculo especial que los une al país, razón que los motivó a elegir este destino para culminar su gira.

"Que increíble la verdad decir que este es nuestro último show de "La Ciudad Tour" y que sea aquí en República Dominicana, la verdad es súper importante para nosotros porque cuando estábamos comenzando con todo esto de hacer música y volviéndonos famosos y que nuestra música funcionara, el primer país que salimos sin entender mucho de nada fue República Dominicana y donde empezamos pues terminamos, así que gracias por eso de verdad", fueron las primeras palabras de Alleh.

También formaron parte del repertorio "Me late", "Una noche", "Suéltate", "Ultravioleta", "Deja vu", "La Radio" y "Eros".

Con el cierre de esta gira que ha hecho sold outs en otros países, esta dupla demuestra que ha ido calando cada vez más en el gusto popular y que continúa posicionándose como una de las revelaciones más sólidas de la música latina reciente.

El evento estuvo bajo la producción de Gamal, EP y PAV Events.