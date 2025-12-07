The New Yok Band está integrada actualmente por Tony Morales, Aleza Ramírez, Franklyn Rivers, Irisneyda Santos, Johnny Contreras y Rubén Ariel. ( FUENTE EXTERNA )

The New York Band se reencuentra este lunes con su público en un concierto exclusivo que ofrecerá en Hard Rock Café Santo Domingo a las 9:00 de la noche. Con esta presentación, la banda retoma oficialmente su agenda en los escenarios después de un largo período sin actuar en el país.

El regreso de la emblemática agrupación, impulsado por Valenzuela Productions, marca una nueva etapa para la banda que revolucionó el merengue en las décadas de los 80 y 90.

La producción destacó que la presentación contará con una alineación renovada que mantiene viva la esencia con la que el fenecido Cherito Jiménez proyectó internacionalmente a la agrupación, siguiendo el legado iniciado por su padre, Chery Jiménez, junto al maestro Wilfrido Vargas.

Un recorrido por todos sus éxitos

El concierto ofrecerá un recorrido por los éxitos que posicionaron a The New York Band como una de las propuestas más influyentes del país, además de incluir nuevos temas que formarán parte de su actual etapa musical.

La agrupación está integrada por Tony Morales, Aleza Ramírez, Franklyn Rivers, Irisneyda Santos, Johnny Contreras y Rubén Ariel, quienes aseguran que esta presentación será una experiencia enérgica y emotiva para el público.

La producción adelantó que el espectáculo combinará elementos visuales modernos con la identidad característica del grupo, buscando conectar tanto con los seguidores de siempre como con nuevas generaciones que han descubierto sus canciones a través de plataformas digitales.

El reencuentro de The New York Band con el público dominicano promete una noche cargada de ritmo, nostalgia y renovadas propuestas que celebran la trayectoria de una de las agrupaciones más emblemáticas del merengue contemporáneo.