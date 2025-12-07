D´ Parranda Navideña une a Milly Quezada, Villalona y el Conjunto Quisqueya

D´ Parranda Navideña se realizará en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, a partir de las 9:00 de la noche. ( FUENTE EXTERNA )

Los artistas Milly Quezada, Fernando Villalona y el Conjunto Quisqueya, se juntan el próximo 26 de diciembre para celebrar la tradicional fiesta show D´ Parranda Navideña.

La actividad se realizará en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, a partir de las 9:00 de la noche, bajo la producción de Valenzuela Productions y Los Vecinos Enterprises, donde el público podrá disfrutar de las mejores canciones de la temporada

Tanto Milly como Villalona y el Conjunto Quisqueya, poseen repertorios con una gran cantidad de éxitos navideños, que los han inmortalizado, ya que son merengues que siempre están de moda en esta temporada.

"Volvió Juanita", "La fiesta", "La guacherna", "Se formó el rumbón", "Lo mío es mío", "Navidad vecina", entre otros, son parte de los éxitos navideños de Milly Quezada.

Repertorio merenguero

Asimismo, Fernando Villalona es otro de los artistas que la Navidad ha sido parte de su repertorio artísticos con temas como Déjame volver, Arbolito, Feliz Cumbé, Amaneciendo, Pato robao, La lluvia, Me has dejado solo, entre otros.

Pero el Conjunto Quisqueya es la gran tradición de la Navidad, agrupación que se ha quedado en el gusto de la gente por merengues como La trulla navideña, La rosa blanca, La juma 1 y 2, La parranda Quisqueya, El brindis, Bebo hoy, bebo mañana, Esta parranda no bebe, Dame la mano paloma, Medley navideño, La banda borracha y muchos más.

Sus productores invitan al público a disfrutar de una noche de alegría y buena música, en un lugar seguro y con suficiente parqueo y buen ambiente.