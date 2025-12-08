Sandy Gabriel: "Mi compromiso es con la calidad, no con la moda"

El maestro Sandy Gabriel, uno de los músicos dominicanos más influyentes de las últimas tres décadas, celebra este 18 de diciembre el 15 aniversario de su icónico concierto Sandy Gabriel & Amigos, un espectáculo que se ha convertido en una tradición musical de fin de año.

La cita será el próximo jueves 18 de este mes en Escenario 360, a las 9:00 p.m., donde el saxofonista compartirá la tarima con tres figuras estelares: Sergio Vargas, Maridalia Hernández y José Peña Suazo.

Este año, Gabriel presentará un repertorio que combina jazz, fusiones caribeñas, música instrumental y éxitos populares, acompañado de una banda de músicos de primer nivel.

En conversación con Diario Libre, el artista repasa su trayectoria, su relación con la industria, el proceso creativo detrás de sus producciones, la evolución del jazz dominicano y adelanta sorpresas del concierto aniversario.

—Su evolución ha sido impresionante. ¿Cómo valora este camino de casi 30 años?

Me siento agradecido. A pesar de que uno trata de mejorar día tras día, si no tiene el apoyo del público, de los medios y de los amigos, no vale de nada. Estoy complacido y halagado. Y siempre digo: lo mejor está por venir. Cada año busco innovar y presentar algo que el público disfrute.

Comencé a los 14 años con mi padre, Sócrates Gabriel, en Nagua. Luego me desarrollé musicalmente en Puerto Plata. Mi carrera ha tenido altas y bajas, pero siempre he sido constante. A temprana edad ya estaba girando internacionalmente, conociendo artistas y creando vínculos importantes.

—Muchos desconocen que usted ha grabado para figuras populares, incluso Juan Luis Guerra. ¿Cómo ha sido ese proceso?

Así es. Yo grabo muchos saxofones que la gente escucha en los merengues de Juan Luis Guerra. A veces uno no se ve en la pantalla, pero ese trabajo silencioso en estudios, jingles, producciones... es un mundo grande y muy especializado en el que no todos los músicos logran insertarse.

—Su álbum con artistas internacionales tomó casi ocho años. ¿Cómo reunió tantos nombres importantes?

Duré casi ocho años produciendo ese álbum. Ahí están Iván Lins, Danny Rivera, Maridalia Hernández, Rafael Solano, Arturo Sandoval, Néstor Torres, El Prodigio, Milton Sarcedo, Hernán López-Nussa... Es un lujo que no todo el mundo puede darse. Si quisieran cobrar lo que vale su trabajo, sería imposible.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/02/sandy-gabriel-lamenta-se-subestime-la-obra-original-y-de-calidad.jpg

—¿Habrá una segunda parte del proyecto?

Sí. Estoy trabajando en Sandy Gabriel & Amigos, Vol. 2, pero ahora con artistas dominicanos populares. Mi objetivo es dejar música original, con un toque de jazz, pero que siga siendo música comercial y digerible.

—Usted también desarrolla proyectos como Dominican Jazz Project. ¿Qué significa eso para su carrera?

Muchísimo. Ese proyecto lo trabajamos con músicos dominicanos y de Carolina del Norte. Cada año hacemos giras internacionales mostrando fusiones dominicanas con jazz. Nuestro país no es conocido como nación jazzista, pero estamos expandiendo ese concepto en el mundo.

—Hablemos del concierto aniversario. ¿Qué veremos este 18 de diciembre?

Será una noche muy especial. Cumplimos 15 años y por eso quise hacerlo en grande. Llevaré a mis amigos queridos: Sergio Vargas, Maridalia Hernández y Peña Suazo.

El concierto tendrá dos partes: el primer set instrumental, con temas de mis dos primeras producciones. Y el segundo set cantado, con los invitados y un repertorio muy comercial y emotivo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/21/201124----raul-di-blasio-y-sus-amigos---felix-leon.-jpg--38.jpg La cantante Maridalia Hernández, una de sus initadas. https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/07/sergio-1.jpg El merenguero Sergio Vargas también subirá a escena. https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/28/concierto-de-boleros-en-casa-de-teatro.jpg José Peña Suazo, un versátil intérprete del merengue.

—Incluya los músicos que lo acompañarán. ¿Quiénes estarán en el escenario?

La banda está integrada por Fito Morales al piano, Rafa Payán en la guitarra, Daniel Álvarez con el bajo, David Almengod en la percusión y Ezequiel Francisco con la batería.

—En el país existe un debate sobre la música urbana. ¿Cuál es su visión?

Yo creo que no hay música mala, sino mal producida. El reguetón tiene un ritmo sabroso, pero a veces las letras y las imágenes no ayudan. En otros países lo hacen con mensajes más cuidados. Aquí también se puede.

Hay jóvenes con talento, solo falta producción, educación y guía. La educación musical nace en la casa. Si desde niño escuchas buena música, eso te forma el gusto.

—La presencia dominicana en los Latin Grammy es cada vez mayor. ¿Cómo lo ve?

Excelente. Somos un país riquísimo musicalmente. Las redes han ayudado mucho. Están viendo nuestra música, nuestras fusiones, nuestra interpretación. Dominican Republic está llamando la atención.

—¿Es difícil sostener una carrera artística hoy?

Mucho. Hay música muy buena que no se conoce porque falta respaldo, difusión, recursos. Las redes ayudan, pero no lo son todo. Para hacer giras, producir discos, viajar, se necesita apoyo fuerte. Pero hay que ser persistente.

—¿Cómo evalúa la situación del merengue?

Ha bajado en difusión, sí, pero nunca en importancia. No hay fiesta sin merengue. Cuando los reguetoneros hacen pausa, ponen merengue. Es un ritmo que trascendió y nunca va a morir.