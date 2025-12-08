Cervecería Nacional Dominicana anuncia este lunes oficialmente el regreso del Festival Presidente en el 2026, una de las plataformas musicales más emblemáticas de República Dominicana y un símbolo cultural que por décadas marcó a generaciones y proyectó la dominicanidad a escala global.

El retorno de la plataforma, insignia de la marca Presidente, se suma al plan de inversiones estratégicas de la compañía para impulsar el desarrollo del país y honra un legado que ahora trasciende a Cervecería, para convertirse en patrimonio de los dominicanos.

Más que un evento, el Festival Presidente es la expresión viva del espíritu y la alegría colectiva del dominicano. Una celebración pensada para nuestra gente, que reconoce su historia y que invita a disfrutar del talento que nos une, de la música que nos identifica y de la energía que mueve a toda la República Dominicana.

El comunicado oficial, que debió adelantarse antes del encuentro de prensa que se realizará esta tarde en el Estadio Olímpico, surge luego de que el presidente Luis Abinader revelara en La Semanal que el Festival Presidente se celebrará el próximo año.

¿Qué representa el regreso del Festival Presidente para la cultura dominicana?

Desde sus primeras ediciones, el Festival Presidente se consolidó como un propulsor del desarrollo del entretenimiento en el país, ofreciendo un escenario de calidad para artistas nacionales e internacionales y convirtiéndose en un referente regional. Su evolución refleja la capacidad de la República Dominicana para innovar y seguir ampliando su oferta cultural y musical.

De acuerdo con un comunicado de prensa, para Cervecería, traer de vuelta esta plataforma en 2026 se alinea con una visión que, apuesta por el desarrollo local, el traer experiencias únicas para sus consumidores, apoyando la cultura y el bienestar del país.

En esta nueva edición, el festival se concibe como un motor que dinamiza múltiples sectores: estimula la economía local, impulsa el turismo, fortalece la cadena de valor creativa y posiciona a la República Dominicana como un destino relevante de entretenimiento.

“El regreso del Festival Presidente es un homenaje a la identidad y a la alegría que define al dominicano. Vuelve porque creemos en el país, en su talento, en su gente y en su capacidad de inspirar al mundo.

Este festival es un regalo para todos los que lo vivieron y para quienes solo han escuchado las historias y sueñan con ser parte de ellas, ofreciendo nuevos motivos para celebrar y brindar juntos”, expresó Fabián Suárez, Presidente de Cervecería Nacional Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/08/festival-presidente-1a8ac608.jpg El Festival Presidente, considerado uno de los eventos musicales más influyentes del país, regresará en 2026.

Detalles sobre el impacto económico del Festival Presidente 2026

El Festival Presidente también evoluciona como plataforma de colaboración, abriendo espacio para que empresas, emprendedores y talentos creativos se integren a la celebración. De esta manera, el evento fortalece una red económica que crece en torno a la industria cultural y genera nuevas oportunidades.

Este anuncio marca un momento importante para el entretenimiento dominicano: en 2026 se abre la puerta a una propuesta que busca elevar el nivel de los espectáculos en el país.

Más que un esfuerzo puntual, representa una apuesta de la marca y la compañía con alcance nacional, que durante el próximo año estará fortaleciendo, impulsando y celebrando la riqueza cultural de la República Dominicana, en un proyecto que sentimos, y queremos que se sienta, como un evento de todos.

Para Cervecería, relanzar esta plataforma emblemática representa una apuesta por el presente y el futuro del país. Con ello reafirmamos nuestro propósito de sumar más motivos para brindar, apoyando iniciativas que impulsan el arte, la cultura y el talento dominicano, y que aportan valor al desarrollo sostenible de la República Dominicana.

La primera edición

El Festival Presidente tuvo su primera entrega en 1997, reuniéndo a destacados artistas nacionales e internacionales.

En esa ocasión no solo fue multitudinaria: fue histórica. El país contempló en un mismo escenario a Juan Luis Guerra y 440 , Maná, Ricky Martin, Gilberto Santa Rosa, Ricardo Montaner , Rubén Blades, Milly Quezada, Sergio Vargas, Fernando Villalona, Los Hermanos Rosario, Toño Rosario, Pochy Familia y la Coco Band, entre otros.

, Maná, Ricky Martin, Gilberto Santa Rosa, , Rubén Blades, Milly Quezada, Sergio Vargas, Fernando Villalona, Los Hermanos Rosario, Toño Rosario, Pochy Familia y la Coco Band, entre otros. Era la primera vez que la República Dominicana acogía un montaje de tal magnitud, con una cartelera que lograba equilibrar la fuerza del merengue, la bachata emergente, la salsa y el pop latino que dominaba el continente. La última vez que se hizo fue en 2017.