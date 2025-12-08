Mujeres talentosas se unen para rendir tributo a La Lupe en diciembre

Susana Silfa, Ruth la Cantante, Sabrina Estepan, Karina Aguasvivas, Sonya Peña, Keren Dinzey y los productores Marina Frías y Carlos Echenique forman parte del homenaje a La Lupe en Lungomare. ( SUMINISTRADA )

Por solicitud del público, este martes 9 de diciembre el escenario de Lungomare Bar and Lounge vibrará con un homenaje dedicado a la inigualable y controversial cantante cubana La Lupe, ícono indomable del soul latino, la irreverencia y la pasión hecha voz.

Detalles del homenaje a La Lupe

Bajo la producción de Marina Frías y Carlos Echenique, seis destacadas mujeres del canto y la actuación se reunirán en una noche cargada de emoción y fuerza escénica.

El show contará con participación de Susana Silfa, Ruth la Cantante, Sabrina Estepan, Karina Aguasvivas, Sonya Peña y Keren Dinzey. Cada artista interpretará clásicos inmortalizados por "La Yiyiyi", en un recorrido musical y teatral por su legado.

Artistas que participarán en el tributo a La Lupe

El espectáculo promete una experiencia de alto voltaje interpretativo, celebrando la obra de una mujer que desafió normas y escenarios y cuya huella permanece en la historia musical latinoamericana.

La presentación está programada para el martes 9 de diciembre, a las 9:00 de la noche, en Lungomare Bar and Lounge.

Lupe Victoria Yolí Raymond

(Santiago de Cuba, 23 de diciembre de 1939 – El Bronx, Nueva York, 29 de febrero de 1992), conocida como La Lupe, fue una de las voces más intensas y singulares de la música latina. Inició su carrera en La Habana junto al Trío Tropicuba y se hizo famosa por su estilo enérgico y teatral.

Exiliada tras la llegada del régimen de Fidel Castro, pasó por México y luego se estableció en Nueva York, donde Mongo Santamaría la lanzó a la escena latina. Su etapa junto a Tito Puente en Tico Records la convirtió en una estrella comparable, e incluso superior en popularidad, a Celia Cruz durante los años sesenta.

Su vida personal turbulenta, problemas económicos, conflictos profesionales y la llegada de Celia Cruz a Fania Records precipitaron su declive. Intentó retornar a finales de los setenta, pero sin éxito. Se retiró en 1980 y, en los años ochenta, se convirtió al evangelismo, grabando música religiosa.

La Lupe murió en 1992, a los 52 años, víctima de un infarto fulminante. Su legado permanece como uno de los más intensos y controvertidos de la música latina.