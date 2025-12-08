×
VIDEO | Max Santos, de Aventura, debuta como solista con su nuevo tema "La verdad"

El integrante de Aventura apuesta por un nuevo rumbo artístico con su debut como solista

    El reconocido músico y cantante del Grupo Aventura, Max Santos, se lanza al ruedo artístico como solista y estrena su primer corte musical bajo el título La verdad. Santos formó parte de la icónica agrupación liderada por Romeo Santos, responsable de llevar la bachata urbana a un impacto mundial.

    El tema, disponible en todas las plataformas digitales como Spotify, YouTube, Apple Music y SoundCloud, también cuenta con un audiovisual dirigido y producido por Elijah Rodríguez.

    Detalles sobre el lanzamiento de La verdad

    El bajista, cantante y empresario anunció el lanzamiento a través de su cuenta en X. Actualmente, la canción también suena en las principales estaciones que difunden el género bachata a nivel nacional e internacional.

    La verdad, con autoría y arreglos del propio Max Santos, marca el inicio de una nueva etapa en su carrera artística.

    Reacciones de Max Santos ante su nuevo sencillo

    • El artista de ascendencia dominicana presenta esta nueva propuesta tras participar en una importante gira mundial de más de 120 shows con el Grupo Aventura.
    Expandir imagen
    Infografía
    El músico dominicano inicia una nueva etapa como solista tras años de trayectoria junto a Aventura, la banda liderada por Romeo Santos.

    “Me siento feliz y emocionado con este lanzamiento, una gran oportunidad para seguir conectado con mi público y con todos los amantes de la buena bachata”, expresó Max.

