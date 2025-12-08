El presidente de la República, Luis Abinader, anunció la tarde de este martes que el Festival Presidente de Música Latina regresará en el año 2026. La última vez que se realizó este montaje fue hace diez años en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

El mandatario se refirió al tema durante el encuentro con La Semanal que realiza cada lunes en el Palacio Nacional.

Encuentro con la prensa

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/19/arcangel-lanza-nuevo-ep-papi-arca.jpeg El intérprete urbano Arcángel estará esta tarde en la rueda de prensa.

Este lunes, a las 6:00 p. m., los ejecutivos de la Cervecería Nacional Dominicana convocaron a un encuentro con la prensa en el Estadio Olímpico, donde estará presente el intérprete urbano Arcángel.

El Festival Presidente reunía anualmente a destacados artistas nacionales e internacionales, convirtiéndose en uno de los eventos musicales de mayor impacto en el país.