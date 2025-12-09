El Festival Presidente, un ícono cultural desde su primera edición en 1997 y que se consolidó como una de las plataformas musicales más emblemáticas de República Dominicana, regresa en 2026.

El anuncio fue realizado primero por el presidente de la República, Luis Abinader, durante La Semanal con la Prensa de ayer y luego los ejecutivos de Cervecería Nacional Dominicana (CND) encabezaron una actividad en el terreno del Estadio Olímpico Félix Sánchez donde ofrecieron otros detalles.

El evento tradicionalmente se realiza por tres días, aunque por el momento no han adelantado las fechas ni el line up.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/whatsapp-image-2025-12-09-at-004222b289d082-a398ab13.jpg (KEVIN RIVAS)

El retorno de la plataforma, insignia de la marca Presidente, se suma al plan de inversiones estratégicas de la compañía para impulsar el desarrollo del país y "honrar un legado que ahora trasciende a Cervecería, para convertirse en patrimonio de los dominicanos", manifestó la marca en el encuentro con los medios e invitados, donde estuvieron figuras de la talla del pelotero Juan Soto.

"El regreso del Festival Presidente es un homenaje a la identidad y a la alegría que define al dominicano. Vuelve porque creemos en el país, en su talento, en su gente y en su capacidad de inspirar al mundo. Este festival es un regalo para todos los que lo vivieron y para quienes solo han escuchado las historias y sueñan con ser parte de ellas, ofreciendo nuevos motivos para celebrar y brindar juntos", expresó Fabián Suárez, presidente de Cervecería Nacional Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/invitados-festival-2jpg-whatsapp-image-2025-12-09-at-0042156feb50a6-77bba296.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/invitaos-anuncio-festival-1jpg-whatsapp-image-2025-12-09-at-004214bd92376d-ff4c4ddd.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/invitados-anuncio-whatsapp-image-2025-12-09-at-004215eab9467f-e54defac.jpg

Como novedad, indicaron que el Festival Presidente 2026 evoluciona como plataforma de colaboración, abriendo espacio para que empresas, emprendedores y talentos creativos se unan a la celebración, sin embargo, la producción recae en Cerveza Presidente.

La última edición del Festival Presidente de la Música Latina fue en 2017, con la actuación de Ricky Martin y Justin Timberlake, así como unos nuevos talentos (en el momento), Bad Bunny y Ozuna. En el magno evento también han actuado los criollos Juan Luis Guerra, Milly Quezada y Sergio Vargas.

"Brindemos por la gran fiesta de los dominicanos para el mundo, ¡brindemos porque llegó el Festival Presidente 2026!", exclamó Suárez ante la algarabía del público.

El Festival se caracteriza por darle importancia tanto a los artistas nacionales como los extranjeros. Las expectativas crecen en torno a la selección de los artistas.

Arcángel y El Alfa cantaron

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/whatsapp-image-2025-12-09-at-004133b976b3e4-fd1b2040.jpg El reguetonero Arcángel en escena. (KEVIN RIVAS)

El anuncio del regreso del Festival Presidente 2026 contó con la animación musical de Arcángel y el El Alfa. El urbano de origen criollo entonó "Por amar a ciegas", "Justin for ever" y "Qué sensación" remix Ft. Jezzy. Mientras que el denominado "El Jefe" echó mano de sus hits en dembow "La Romana" y "4k".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/whatsapp-image-2025-12-09-at-0041336a4e54ec-b23b5189.jpg El cantante urbano El Alfa. (KEVIN RIVAS)

Los artistas urbanos valoraron el apoyo del público y esperaron que esta sea una propuesta para la exposición de los nuevos talentos.