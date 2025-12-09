Kany García se presentará en República Dominicana como parte de su gira mundial 2026

La cantautora puertorriqueña Kany García se prepara para regresar a los escenarios con su gira mundial 2026.

La intérprete de éxitos como "Para siempre" y "Amigo" se presentará en el Estadio Quisqueya, en Santo Domingo, el próximo 30 de mayo de 2026, un evento que promete ser uno de los momentos más destacados de su tour.

Este concierto forma parte de una gira que llevará a Kany a diversas ciudades de América Latina, Europa y otros importantes mercados internacionales.

Tras el éxito de su reciente sencillo "Tierra mía", el cual marca el inicio de su próximo álbum de estudio, la artista regresa con una propuesta musical fresca que fusiona nuevas composiciones con su característico estilo interpretativo.

La cantante puertorriqueña, reconocida por su capacidad para emocionar a través de letras profundas y una voz única, expresó su entusiasmo por este nuevo capítulo en su carrera.

"Estoy feliz y agradecida de volver a los escenarios con un proyecto que significa tanto para mí. Será una gira llena de música nueva, emoción y encuentros muy esperados con mi gente en distintas partes del mundo", comentó García.

La artista boricua ya se ha presentado en otras ocasiones en suelo dominicano. Su más reciente concierto en el país fue en febrero de este año en Altos de Chavón, La Romana, con su "García Tour 2025".

