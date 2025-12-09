The New York Band regresa a los escenarios con un emotivo concierto en Hard Rock Café

The New York Band protagonizó un memorable reencuentro con su público, integrada por Tony Morales, Alexa Ramírez, Franklyn Rivers, Irisneyda Santos, Johnny Contreras y Rubén Ariel. ( SEVERO RIVERA )

The New York Band regresó a los escenarios este lunes y lo hizo con la contundencia de un grupo que conserva su identidad, su mística y una conexión única con el público dominicano.

La banda subió al escenario de Hard Rock Café a las 11:00 p. m. y concluyó su presentación minutos antes de la una de la madrugada, en una noche marcada por energía desbordante y un reencuentro muy esperado.

Desde la primera iluminación del escenario quedó claro que el ADN musical del conjunto se mantiene intacto. El sonido característico, la presencia escénica y el recuerdo vivo de su legado provocaron una reacción inmediata en los asistentes, muchos de los cuales revivieron momentos anclados en la memoria colectiva.

Detalles del regreso de The New York Band

Bajo la dirección de Franklyn Rivers, la orquesta subió al escenario con un frente vocal integrado por Irisneyda Santos, Tony Morales, Alexa Ramírez, Johnny Contreras y Rubén Ariel. La combinación de voces imprimió frescura, color y versatilidad, elementos que definieron el ritmo de un espectáculo que avanzó con firmeza desde los primeros compases.

El reconocido locutor Rubén Camilo tuvo a su cargo la maestría de ceremonias. En su intervención, subrayó la relevancia histórica de la agrupación fundada por Wilfrido Vargas y Chery Jiménez, que alcanzó proyección internacional bajo el liderazgo del carismático Cherito, cuya ausencia aún late en el imaginario popular.

Sus palabras dieron paso a una velada que osciló entre la celebración y el recuerdo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/isrisneyda-santos-e82520ce.jpeg risneyda Santos deslumbró en el escenario con una interpretación llena de fuerza, calidad vocal y presencia artística. (KENDRY RIVERA)

Durante la presentación, Irisneyda Santos agradeció al público por el respaldo constante a lo largo de los años. Franklyn Rivers también expresó su emoción por el reencuentro y destacó que esta nueva etapa representa un impulso renovado para la banda.

El músico presentó además al DJ Molote, responsable de sumar texturas contemporáneas a la propuesta en vivo, y dio la bienvenida a Alexa Ramírez como nueva integrante.

Reacciones del público en Hard Rock Café

El repertorio incluyó 25 canciones que recorrieron las distintas fases de la historia musical de The New York Band. Entre clásicos, fusiones modernas y momentos de alto impacto emocional, destacaron interpretaciones como la de Irisneyda, cuya potencia vocal evocó la época en que el grupo irrumpió con fuerza en la escena dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/the-new-york4-b4510ba0.jpg La agrupación interpretó sus éxitos y estrenó nuevos temas.

Repertorio

Los asistentes disfrutaron de una larga lista de temas que marcó la noche: Si tú no estás, Si tú eres mi hombre, María, Dame vida, Nadie como tú, Miénteme, Ay mamá, Amada mía, Quiero saber qué es el amor, Eternal Flame, Juicy Lucy, Let´s Twist Again, Dónde estará mi primavera, Chio Thrills, Qué piensas tú que soy, Hola, Amor en silencio, Cójelo pichao, Simplemente amigos, Corazón de azúcar, Cole, Levanta tu bandera y Dancing Mood.

Cada interpretación se vivió como un viaje a la época dorada del grupo, con ovaciones, cánticos y una energía que convirtió la sala en un gran coro colectivo.

El cierre con Dancing Mood, interpretado junto al presentador de televisió Domingo Bautista, evocó la fuerza con la que el tema se popularizó en los años 90 desde su programa La Súper Tarde. Fue un final vibrante que unió generaciones y selló, con emoción, un reencuentro largamente esperado.

El impacto de la presentación en la música dominicana

La agrupación, relanzada en República Dominicana por Valenzuela Productions— inicia así una nueva etapa que contempla su regreso al país en 2025 y una gira internacional. Su retorno confirma que The New York Band mantiene una vigencia incuestionable y un poder escénico capaz de conectar con públicos de distintas edades.

Su renacer no solo celebra una historia que marcó a la música dominicana, sino que proyecta un futuro en el que la banda seguirá escribiendo capítulos con la misma energía que iluminó su gran noche en Hard Rock Café.