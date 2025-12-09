Zeo Muñoz anuncia gira de conciertos en República Dominicana

El cantautor dominicano Zeo Muñoz se prepara para iniciar su acostumbrada gira de conciertos para cerrar el año, esta vez, en el marco del lanzamiento de su tercer disco de estudio, del que se desprende su nuevo sencillo, "La niña de mi vida".

De su autoría, con arreglos y producción de Ronny Cruz, es una canción que Zeo llama autobiográfica.

"No empezó así, pero al escribirla, a mitad de camino me di cuenta que estaba hablando de mí y la dejé salir así; además creo que hay muchos hombres que encajan en la canción, que se identificarán en ella y probablemente alguien se la dedicará a esa persona que le apretó las tuercas de su vida", dijo.

Cabe destacar que "La niña de mi vida" se une a "Solito", la primera canción de su nuevo álbum.

Sobre su regreso a suelo dominicano, resaltó que esta será su séptima gira en diciembre, lo que ya se ha convertido en una tradición con su público, en unos trasnoches navideños cantando.

"Tengo algunas canciones nuevas loco por cantar con ustedes, especialmente estas que han salido recientemente como Solito y, ahora, La niña de mi vida", agregó Zeo.

En esta ocasión, el recorrido abarcará San Francisco de Macorís, el 19 de diciembre; Hard Rock Santo Domingo el 21, con invitados como Gabriel, Pamel y otros; el 23 en Santiago junto a invitados como Badir, Pamel, entre otros; 27 en La Vega, 28 en Hard Rock Café Punta Cana, y el 3 de enero en Jarabacoa

Asimismo, sobre su nuevo sencillo, agregó que, "La niña de mi vida", está disponible en todas las plataformas digitales, con un audiovisual dirigido por Manuel Paulino.

Más

El cancionero de Zeo Muñoz incluye sencillos como " Millones de gallos rojos ", " Difícil de entender ", "Hígado quema´o", "La que se puede armar" y " Lo más tóxico ",

incluye sencillos como " ", " ", "Hígado quema´o", "La que se puede armar" y " ", También "No le digas a nadie", "Cuando tú estás presente", "La imperfecta", "Medianoche", "Amante fantasma", "Qué hago contigo", "Ayúdame a morir", y "Los mangos", entre muchas otras.

Te puede interesar Zeo Muñoz presenta "Solito", primer sencillo de su tercer álbum de estudio