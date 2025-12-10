×
Zulinka y Miguel actúan en el Latin Christmas junto a la Filarmónica de Houston

Su participación en este prestigioso concierto reafirma su proyección internacional y el crecimiento de su propuesta artística

    Zulinka y Miguel actúan en el Latin Christmas junto a la Filarmónica de Houston
    Zulinka y Miguel conquistaron al público en el Latin Christmas celebrado junto a la Filarmónica de Houston. (FUENTE EXTERNA)

    El dúo dominicano Zulinka y Miguel participó en el reconocido Latin Christmas, un concierto navideño de gran prestigio celebrado en el imponente Zilkha Hall del Hobby Center, en Houston, Texas.

    Miguel y Zulinka antes de su participación en el Latin Christmas. (FUENTE EXTERNA)

    La presentación reunió a destacados artistas internacionales bajo la dirección musical del maestro Glenn Garrido, quien guió con precisión y sensibilidad a la Filarmónica de Houston, creando una atmósfera sonora impecable que envolvió al público desde el primer acorde.

    Noche de emociones

    Durante la velada, el público disfrutó de una noche cargada de elegancia y emoción, donde Zulinka y Miguel cautivaron con la interpretación de "Hazme olvidarlo", que fue recibida con cálidos aplausos y elogios, confirmando el sólido crecimiento artístico que ambos proyectan en escenarios internacionales.

    • Considerado uno de los conciertos navideños más relevantes de la comunidad latina en Houston, Latin Christmas se convirtió en una plataforma ideal para mostrar el talento dominicano ante una audiencia exigente y amante de la música sinfónica y festiva.

    Con esta participación, Zulinka y Miguel continúan expandiendo su presencia fuera del país, llevando en alto la bandera dominicana y consolidándose como una de las propuestas musicales más prometedoras de la nueva generación.

