Lenny Salcedo y Chris Lebrón lanzan colaboración "Al otro lado"

Lenny Salcedo y Chris Lebrón estrenaron la colaboración "Al otro lado" en el canal oficial de YouTube de Lenny Salcedo. ( FUENTE EXTERNA )

El cantautor Lenny Salcedo y el cantautor urbano Chris Lebrón presentaron una interpretación acústica en vivo del clásico cristiano "Al Otro Lado", canción originalmente compuesta e interpretada por el dúo dominicano Juanpa y Lenny, un referente espiritual que marcó la juventud cristiana de principios de los 2000.

La colaboración entre los artistas se estrenó este lunes en el canal oficial de YouTube de Lenny Salcedo, en un formato íntimo cargado de testimonios, memorias y espiritualidad, resaltando el mensaje central de fe, perseverancia y confianza en Dios que ha acompañado a miles de dominicanos durante décadas.

Chris Lebrón: "Esa canción marcó mi infancia"

La idea de la colaboración tomó fuerza luego de que, durante una entrevista con el comunicador Luinny Corporán, se le preguntara a Chris Lebrón si alguna canción cristiana había dejado una huella profunda en su vida.

Lebrón respondió que hacía varios días había compartido en sus historias un fragmento cantado de "Al Otro Lado", comentando que esa canción marcó su infancia cuando asistía a los cultos de su iglesia mientras crecía, siendo parte esencial de sus recuerdos espirituales.

"Al otro lado" ha trascendido generaciones, géneros y denominaciones religiosas. No solo ha sido parte de innumerables cultos, vigilias, conciertos y experiencias de fe, sino que también ha recibido reconocimiento dentro del ambiente urbano secular, indica una nota de prensa.

De hecho, artistas como Nicky Jam han hecho covers para sus redes personales de canciones escritas por Lenny Salcedo, destacando cómo este tipo de composiciones han tocado sus vidas y han acompañado procesos personales, demostrando que la música espiritual dominicana puede conectar con todos los públicos, sin importar el estilo o trasfondo cultural.

Big Brain Label y Génesis Cohn facilitaron el acuerdo artístico

La colaboración entre Lenny Salcedo y Chris Lebrón fue posible gracias a la disposición y coordinación entre el sello Big Brain Label y la representante musical Génesis Cohn, quienes se pusieron de acuerdo para unir ambas agendas, facilitar los permisos correspondientes y organizar el encuentro artístico.

Su gestión permitió que el proyecto se ejecutara de manera orgánica, respetando el valor espiritual de la obra original y honrando la trayectoria de ambos intérpretes.