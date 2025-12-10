Músico nominado al Grammy muere atropellado por una conductora con más de 100 arrestos

El músico estadounidense Roderick Macleod, de 70 años, reconocido por su trabajo con la banda Roomful of Blues y nominado al Grammy en la década de 1980, murió tras ser atropellado por una conductora con un largo historial delictivo en el estado de Rhode Island, informaron autoridades policiales citadas por Yahoo News y CBS Boston.

Macleod, quien ingresó al Salón de la Fama de la Música de Rhode Island en 2014, caminaba con sus perros el sábado cuando fue impactado por un vehículo conducido por Shannon Godbout, de 41 años.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Hopkinton, la mujer viajaba hacia el este cuando salió de su carril y chocó contra varios objetos, incluidos dos postes telefónicos, antes de arrollar al músico que caminaba por el costado de la vía.

Imágenes del lugar muestran un automóvil negro severamente dañado junto a uno de los postes derribados.

Macleod fue trasladado al Hospital de Rhode Island, donde falleció debido a las heridas. Uno de sus perros sobrevivió y regresó a casa por su cuenta, según medios locales.

Historial criminal de la conductora

La policía informó que Godbout tenía en su poder "numerosas sustancias narcóticas ilegales y materiales asociados al tráfico de drogas" al momento del accidente. Fue arrestada en la escena y luego llevada a un hospital bajo custodia.

Las autoridades indicaron que la mujer acumula más de 100 arrestos previos, incluidos ocho en el mismo departamento policial, además de 82 órdenes judiciales emitidas en su contra y 40 infracciones de tránsito. Hasta el lunes permanecía detenida en el hospital.

Godbout enfrenta cargos por conducción temeraria que resultó en muerte y posesión de narcóticos con intención de distribución. La policía señaló que podrían añadirse más cargos conforme avance la investigación.

Trayectoria de la víctima

Roderick Macleod fue un destacado saxofonista que formó parte de Roomful of Blues, una banda de blues y swing con amplia trayectoria en Estados Unidos.

Su trabajo con el grupo le mereció una nominación al Grammy, y su aporte musical fue reconocido formalmente en 2014 al ser incluido en el Salón de la Fama de la Música de Rhode Island.

Te puede interesar Muere D´Angelo, el cantante ganador del Grammy que revolucionó el soul y el R&B