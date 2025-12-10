Diciembre suena a rock: Toque Profundo anuncia "Toque en Puya 2025"

Toque Profundo regresa este diciembre con su tradicional Toque en Puya. ( FUENTE EXTERNA )

Cada diciembre tiene un sonido propio, y para el público del rock dominicano ese sonido vuelve a ser el de Toque Profundo con una nueva edición de su ya tradicional concierto Toque en Puya, un encuentro que se ha convertido en una cita esperada para cerrar el año.

Bajo el lema Vuelve la tradición, Toque en Puya 2025 se presentará el 18 de diciembre en Hard Rock Cafe Santo Domingo y el 20 de diciembre en La Terraza Santiago, dos noches que prometen una experiencia cargada de energía, cercanía y emociones compartidas entre la banda y su público.

Más

Este concierto representa un espacio especial dentro del recorrido de Toque Profundo , donde la agrupación se acerca a su audiencia desde un formato más directo y visceral, destacando la fuerza de las guitarras y la intensidad de sus interpretaciones, en un ambiente que combina nostalgia, celebración y conexión real .

representa un dentro del recorrido de , donde la agrupación se acerca a su audiencia desde un formato más directo y visceral, destacando la y la intensidad de sus interpretaciones, en un ambiente que combina nostalgia, celebración y . Las boletas están disponibles a través de Tix.do.

Te puede interesar Toque Profundo: 36 años de conexión genuina... sin fórmulas y sin pausa