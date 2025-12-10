Aisha Syed lleva su arte de La India a Ohio

La violinista clásica dominicana Aisha Syed termina su gira mundial "Souvenir". ( FUENTE EXTERNA )

La violinista clásica dominicana Aisha Syed culminó su gira mundial Souvenir interpretando el Concierto en sol menor de Max Bruch junto a la Central Ohio Symphony Orchestra, dirigida por el maestro Jaime Morales.

Tras su presentación, recibió una crítica del periódico estadounidense Delaware Gazette, que destacó:

"Su interpretación fue tan madura y perfecta como cualquier otra disponible en CD. Tocó el preludio (Vorspiel) de forma lenta y pausada, como corresponde. A lo largo de los tres movimientos, su violín se elevó con naturalidad por encima de la orquesta".

"Y, especialmente durante el rápido tercer movimiento (Allegro energico), demostró su impresionante destreza técnica, que incluye numerosas notas dobles. El público aplaudió con entusiasmo su interpretación y se puso de pie para ovacionarla", agregó el medio.

Antes de su concierto en Ohio, Aisha visitó la escuela secundaria Hayes High School, donde continuó con su compromiso social y cristiano de acercar la música clásica a las comunidades locales de las ciudades en las que se presenta.

Detalles de la gira

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/aisha-shed-en-la-india-7dbe3ef2.jpg La violinista clásica dominicana Aisha Syed durante su presentación en India.

Justo antes de su paso por Estados Unidos, Aisha regresó por tercera vez a La India, donde debutó en el prestigioso National Performing Arts Center de Mumbai junto a la Fundación Mehli Mehta, del renombrado director Zubin Mehta. Allí fue celebrada por el periódico nacional Midday, que la calificó como "Maestra".

En esta ocasión interpretó obras de compositores universales como Pablo Sarasate, Edvard Grieg y J. S. Bach, acompañada por la Orquesta de la Fundación Mehli Mehta y la pianista sueca Emma Gilljam, indica una nota de prensa.

La gira mundial Souvenir World Tour 2025 llevó a Aisha a cinco continentes, incluyendo un concierto en el Wigmore Hall de Londres, donde debutó con un extenso programa que incluyó obras de Wynton Marsalis, Samuel Coleridge-Taylor, William Grant Still y Florence Price, junto a la destacada pianista Rebeca Omordia.

Previo a este concierto en Inglaterra, la icónica BBC de Londres la invitó a su afamado programa de música clásica In Tune —donde también han participado figuras como Lang Lang, Anne-Sophie Mutter, Maxim Vengerov y Wynton Marsalis—.

Allí interpretó tres piezas en vivo y fue entrevistada por Ian Skelly.