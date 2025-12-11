Félix De Óleo celebra el Día Nacional de la Bachata con el lanzamiento de "En Amargue Total"

Félix De Óleo durante una presentación en vivo, interpretando uno de los temas de su nuevo álbum "En Amargue Total", homenajeando la bachata y su legado cultural. ( CRÉDITO: KRYSTAL TAVERAS / @KRYSTAL_TAVERAS )

En una fecha especialmente significativa para la música dominicana, el cantautor Félix De Óleo presentó su nuevo álbum, "En Amargue Total", un homenaje profundo y personal a la bachata, género al que asegura haber amado toda su vida.

Con motivo del Día Nacional de la Bachata, De Óleo anunció emocionado el lanzamiento del disco, disponible ya en todas las plataformas digitales. La producción reúne tanto composiciones nuevas como canciones que lo han acompañado por más de 25 años y que ahora renacen con arreglos y sonoridades completamente bachateras.

"En esta producción hay canciones nuevas, hechas con todo mi corazón, y otras que tienen más de 25 años conmigo, renacidas ahora en este ritmo que tanto respeto y valoro", expresó el artista, describiendo el álbum como un proyecto cargado de recuerdos, nostalgia y gratitud.

El disco representa un tributo sincero al género declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, y reafirma el compromiso del intérprete con una música que forma parte esencial de la identidad dominicana.

Con un mensaje lleno de cariño, Félix De Óleo invitó al público a disfrutar de esta nueva etapa artística: "Con mucho cariño, les presento "En Amargue Total". ¡Que viva la bachata!".

El lanzamiento se suma a las celebraciones nacionales del género, que continúa expandiéndose y conquistando corazones dentro y fuera de República Dominicana.