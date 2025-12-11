Estas son algunas de las bachatas más emblemáticas de la República Dominicana

Raulín Rodríguez y Anthony Santos, dos de los artistas más mencionados por seguidores de Diario Libre, a propósito de celebrarse el Día Nacional de la Bachata. ( FUENTE EXTERNA )

En el marco del Día Nacional de la Bachata, Diario Libre preguntó vía redes sociales a sus lectores cuáles consideran las bachatas dominicanas más emblemáticas, esas que han marcado generaciones y forman parte esencial de la identidad cultural del país.

Entre las mencionadas destacaron "Bachata Rosa", de Juan Luis Guerra, un hito que transformó el género y lo proyectó al mundo, y "Yo quiero andar", de Sonia Silvestre, una interpretación icónica que sigue viva en el corazón del público.

Pero la lista compartida incluyó una variedad de obras que representan distintas etapas de la bachata, desde el amargue tradicional hasta la ola moderna.

Bachatas emblemáticas mencionadas por los lectores

Clásicos del amargue

"Antología de Caricias" – Anthony Santos

"Corazón Culpable" – Anthony Santos

"Dame Tu Querer" – Raulin Rodríguez

"Culpable" – Raulin Rodríguez

"Pena por ti" – Luis Segura

Románticas que marcaron una generación

"Si Tú Estuvieras" – Héctor Acosta

"Poeta Enamorado" – Aventura

"Quien de los Dos" – Frank Reyes

"Princesa" – Frank Reyes

Favoritas del público en la era moderna

"Se Te Nota" – Joe Veras

"Devuélveme Todo" – El Chaval de la Bachata

"Maestra" – Elvis Martínez

"La Asesina"- Zacarías Ferreira

"Se acabó lo bonito"- Luis Miguel del Amargue

Otras bachatas destacadas por los lectores

Himnos que trascendieron fronteras

"Obsesión" – Aventura

"La carretera" – Prince Royce

"Propuesta indecente" – Romeo Santos

Un tema que abrió las puertas de la bachata a un público global y revolucionó su sonido.

Joyas de la vieja escuela

"Tus cartas llegan" – Ramón Cordero

Pura nostalgia del estilo tradicional, cargada de sentimiento popular.

"Volvió el dolor" – Luis Vargas

"Vuelve con tu papá" - Teodoro Reyes

Un clásico desgarrador que marcó una época en el amargue.

Innovación y lirismo

"Que bien lo hiciste" – Blas Durán

Una pieza innovadora que incorporó guitarras eléctricas sin perder la esencia del amargue.

"Burbujas de Amor" – Juan Luis Guerra

Aunque híbrida en estilo, es considerada una de las balada-bachatas más queridas del repertorio latino.

Favoritas de la bachata sentimental

"Carta de verano" – Joe Veras

"Pasa cantando" -Alex Bueno

Suaves, melódicas y profundamente románticas, son fijas entre las preferencias del público.

Una celebración con raíces profundas

Este listado llega en un día cargado de simbolismo. El 11 de diciembre de 2019, la Unesco declaró oficialmente la bachata como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconociendo su valor social, histórico y artístico.

Lo que nació en barrios marginados y patios humildes hoy se baila y se canta en todo el mundo. Desde las generaciones mayores hasta los dominicanos en la diáspora, todos encuentran en la bachata una parte de sí mismos.

Las propuestas de los lectores de Diario Libre confirman, una vez más, que la bachata sigue siendo la banda sonora del pueblo dominicano.

Leer más La bachata, la música dominicana que pasó de ser marginada a un fenómeno global