Marc Anthony confiesa que le duele que algunos boricuas no lo consideren puertorriqueño

Marc Anthony habló con franqueza sobre un tema que ha marcado su carrera y su vida personal: la percepción de que, por haber nacido en Nueva York, no todos los puertorriqueños lo consideran parte de la comunidad boricua. El artista reconoció que ese señalamiento le ha causado dolor a lo largo de los años.

"Hay muchos puertorriqueños que no me consideran puertorriqueño y eso duele", afirmó. Para el intérprete, la identidad va mucho más allá del lugar de nacimiento.

Aseguró que llevar la bandera "por dentro" le ha dado impulso e inspiración, especialmente cuando se encuentra fuera de Estados Unidos. "Cuando uno lleva la bandera por dentro, no solamente la identidad, estando en lo extranjero, me ha dado un impulso, una inspiración".

¿Qué declaró Marc Anthony sobre su identidad puertorriqueña?

Recordó que en sus primeros viajes como artista sintió el peso y el orgullo de representar a la isla en escenarios internacionales.

"Yo recuerdo que saliendo de Nueva York por primera vez de gira o viendo el mundo, viendo Colombia, viendo Europa, representando a Puerto Rico, para mí, yo no dormía pensando en la responsabilidad de representar a Puerto Rico".

Marc Anthony insistió en que siempre ha ejercido su rol como embajador cultural. "Siempre he sido un embajador de mi cultura, de Puerto Rico, de nuestra música, nuestra comida, y yo no cambiaría mi identidad de puertorriqueño por nada en el mundo".

Detalles sobre la percepción de Marc Anthony en la comunidad boricua

El cantante admitió que el rechazo de algunos sectores ha incluido cuestionamientos a su conexión con la salsa. "Esto va a ser controversial. Hay muchos puertorriqueños que no me consideran puertorriqueño y eso duele, y no me consideran salsero". Aun así, sostuvo que ninguna opinión externa podrá modificar lo que siente por sus raíces.

"He tenido que vivir con eso, pero yo en todo siempre he sido claro y no hay nadie en el mundo que me pueda decir y que me quite mi identidad de puertorriqueño".

Impacto de la identidad cultural en la carrera de Marc Anthony

La lucha de Marc Anthony por ser reconocido como puertorriqueño y embajador de su cultura refleja la complejidad de la identidad en un mundo globalizado. Su compromiso con sus raíces y su música continúa inspirando a muchos, a pesar de las dificultades que enfrenta en su camino.