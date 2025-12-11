×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Aguinaldo de Navidad
Aguinaldo de Navidad

Realizarán "Aguinaldo de Navidad" en San Cristóbal con Omega y Chimbala

El show, producido por Lenin Ramírez, contará con las actuaciones de Omega, Musicólogo el Libro

    Expandir imagen
    Realizarán Aguinaldo de Navidad en San Cristóbal con Omega y Chimbala
    El evento de San Cristóbal será gratuito todo el público. El estadio abre sus puertas a partir de las 7:00 pm. (FUENTE EXTERNA)

    El próximo 16 de diciembre el pueblo de San Cristóbal disfrutará del "Aguinaldo de Navidad" para celebrar las fiestas navideñas.

    El show, producido por Lenin Ramírez, contará con las actuaciones de Omega, Musicólogo el Libro, Chimbala y Eudis el Invencible.

    Bajo la coordinación de Ramón Tejada, el aguinaldo iniciará en las instalaciones de Lips Lounge, a partir de las 7:00 de la noche y terminará en el estadio Temistocles Mets, bajo la producción artística del empresario Lenín Ramírez.

    Expandir imagen
    Infografía
    El productor Lenin Ramírez.
    • El evento será gratuito todo el público. El estadio abre sus puertas a partir de las 7:00 pm.

    Ramírez adelantó que el show 'Aguinaldo- Caravana Presidente' será alegórico al espíritu navideño, "con el objetivo de inculcar los tradicionales aguinaldo a odos los dominicanos, con un ambiente de alegría y paz a toda la familia", concluyó Ramírez.

    Destacó que "San Cristobal es un pueblo laborioso y trabajador, cuna de la constitución y en estas navidades enviaremos un mensaje de lo que realmente somos, un pueblo alegre y que vive en paz".

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.