Realizarán "Aguinaldo de Navidad" en San Cristóbal con Omega y Chimbala

El próximo 16 de diciembre el pueblo de San Cristóbal disfrutará del "Aguinaldo de Navidad" para celebrar las fiestas navideñas.

El show, producido por Lenin Ramírez, contará con las actuaciones de Omega, Musicólogo el Libro, Chimbala y Eudis el Invencible.

Bajo la coordinación de Ramón Tejada, el aguinaldo iniciará en las instalaciones de Lips Lounge, a partir de las 7:00 de la noche y terminará en el estadio Temistocles Mets, bajo la producción artística del empresario Lenín Ramírez.

El productor Lenin Ramírez.

El evento será gratuito todo el público. El estadio abre sus puertas a partir de las 7:00 pm.

Ramírez adelantó que el show 'Aguinaldo- Caravana Presidente' será alegórico al espíritu navideño, "con el objetivo de inculcar los tradicionales aguinaldo a odos los dominicanos, con un ambiente de alegría y paz a toda la familia", concluyó Ramírez.

Destacó que "San Cristobal es un pueblo laborioso y trabajador, cuna de la constitución y en estas navidades enviaremos un mensaje de lo que realmente somos, un pueblo alegre y que vive en paz".