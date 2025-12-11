Shakira sorprende al cantar por primera vez con sus hijos en concierto en Argentina

Shakira junto a sus hijos durante concierto en Buenos Aires. ( FUENTE EXTERNA )

La noche del martes, Buenos Aires fue testigo de un momento muy especial como parte de la gira mundial de Shakira Las mujeres ya no lloran.

La cantante colombiana ofreció su segunda función en el estadio Vélez Sarsfield, ante más de 50,000 personas, en un espectáculo lleno de sorpresas, que incluyó un momento muy especial: la presentación en vivo, por primera vez, de sus dos hijos, Milán y Sasha.

Ambos subieron al escenario para interpretar junto a su madre la canción Acróstico, grabada en 2023.

Milán, de 12 años, y Sasha, de 10, acompañaron a su madre en una interpretación cargada de sentimiento, lo que provocó una ovación por parte de los miles de fans presentes.

El público, que ya estaba emocionado por el show de la artista, vivió un instante único al ver a la familia unida en el escenario.

Acróstico, una de las canciones más personales y especiales de Shakira, fue escrita por la cantante poco después de su separación del futbolista español Gerard Piqué, padre de sus hijos.

En sus redes sociales, la cantante explicó que la canción tiene un significado profundamente emocional, ya que está dedicada a Milan y Sasha, con quienes comparte una conexión muy especial.

"Ambos (Milán y Sasha) han compartido a mi lado en el estudio y, al escuchar esta canción dedicada a ellos, me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música adentro", expresó Shakira en su momento.

Gira mundial

Como parte de su gira, Shakira se prepara para presentarse en Córdoba, Argentina, con dos shows programados en la ciudad, seguidos de tres funciones en Miami a finales de diciembre.

