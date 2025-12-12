Covi Quintana continúa su gira "El colmado"con un concierto en Casa de Teatro

Agenda cultural: teatro, música navideña y el concierto de Covi Quintana en la República Dominicana. ( SUMINISTRADA )

La temporada navideña llega acompañada de una variada oferta cultural que combina teatro , música y danza para todos los gustos. A continuación, algunas de las principales recomendaciones de Tiempo Libre para este fin de semana.

Habemus Papa

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/obras2-f8dd0921.jpg

La Sala Ravelo vuelve a abrir sus puertas para recibir la obra teatral "Habemus Papa", una propuesta audaz y sensible que ofrece una intensa exploración de la fragilidad humana.

Ovacionada durante su debut el fin de semana pasado, la puesta en escena expone las dudas, contradicciones, silencios y vulnerabilidades de dos hombres —interpretados por Pepe Sierra y José Guillermo Cortines— que, desde perspectivas opuestas, buscan comprenderse en un momento crucial para la Iglesia y para el mundo.

Funciones: viernes y sábado, a las 8:30 p.m., y domingo, a las 6:30 p.m., en la sala Ravelo del Teatro Nacional.

El colmado de Covi

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/covi-quintana-y-andres-cepeda-2-1-49834074.png

La cantautora dominicana Covi Quintana continúa este domingo con su gira de conciertos El colmado, que tendrá como escenario Casa de Teatro. La artista se presentará junto a invitados especiales como Vakeró, J Noa, Zeo Muñoz, Leton Pé y Raquel Sofía.

Bajo la producción de Ceteinvita y Focus Entertainment, Covi promocionará sus nuevos sencillos: la bachata "No te kille", el pambiche "Temblor y tierra" y el merengue "Corazón temblando", temas que formarán parte de su nuevo disco previsto para lanzarse a inicios de 2026.

La jornada incluirá un torneo de dominó, brindis sorpresas con productos dominicanos y una tarde de baile y celebración.

Lugar: Casa de Teatro, 6:00 p.m.

Tango vals

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/imagen-punta-cana-ballet-realizara-el-espectaculo-tango-vals-d45177d4-focus-min008-004-896-504-a87c4750.jpg

Punta Cana Ballet apuesta por la innovación con la puesta en escena de "Tango vals", un espectáculo que fusiona la danza clásica con ritmos caribeños y marca el regreso a escena de su directora, la coreógrafa Carolina Silvestre.

Además de dirigir la obra, Silvestre tendrá una participación estelar, tras una trayectoria internacional que la ha llevado a escenarios de Zúrich y Francia.

El espectáculo contará con artistas invitados de Argentina , Colombia y Venezuela , para un total de 50 intérpretes en escena.

, y , para un total de en escena. Lugar: Anfiteatro de Blue Mall Punta Cana, viernes 12 de diciembre, a las 6:30 p.m.