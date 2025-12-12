Covi Quintana continúa su gira "El colmado"con un concierto en Casa de Teatro
La obra Habemus Papa explora las vulnerabilidades humanas en un contexto crucial para la Iglesia.
La temporada navideña llega acompañada de una variada oferta cultural que combina teatro, música y danza para todos los gustos. A continuación, algunas de las principales recomendaciones de Tiempo Libre para este fin de semana.
Habemus Papa
La Sala Ravelo vuelve a abrir sus puertas para recibir la obra teatral "Habemus Papa", una propuesta audaz y sensible que ofrece una intensa exploración de la fragilidad humana.
Ovacionada durante su debut el fin de semana pasado, la puesta en escena expone las dudas, contradicciones, silencios y vulnerabilidades de dos hombres —interpretados por Pepe Sierra y José Guillermo Cortines— que, desde perspectivas opuestas, buscan comprenderse en un momento crucial para la Iglesia y para el mundo.
Funciones: viernes y sábado, a las 8:30 p.m., y domingo, a las 6:30 p.m., en la sala Ravelo del Teatro Nacional.
El colmado de Covi
La cantautora dominicana Covi Quintana continúa este domingo con su gira de conciertos El colmado, que tendrá como escenario Casa de Teatro. La artista se presentará junto a invitados especiales como Vakeró, J Noa, Zeo Muñoz, Leton Pé y Raquel Sofía.
Bajo la producción de Ceteinvita y Focus Entertainment, Covi promocionará sus nuevos sencillos: la bachata "No te kille", el pambiche "Temblor y tierra" y el merengue "Corazón temblando", temas que formarán parte de su nuevo disco previsto para lanzarse a inicios de 2026.
La jornada incluirá un torneo de dominó, brindis sorpresas con productos dominicanos y una tarde de baile y celebración.
Lugar: Casa de Teatro, 6:00 p.m.
Tango vals
Punta Cana Ballet apuesta por la innovación con la puesta en escena de "Tango vals", un espectáculo que fusiona la danza clásica con ritmos caribeños y marca el regreso a escena de su directora, la coreógrafa Carolina Silvestre.
Además de dirigir la obra, Silvestre tendrá una participación estelar, tras una trayectoria internacional que la ha llevado a escenarios de Zúrich y Francia.
- El espectáculo contará con artistas invitados de Argentina, Colombia y Venezuela, para un total de 50 intérpretes en escena.
- Lugar: Anfiteatro de Blue Mall Punta Cana, viernes 12 de diciembre, a las 6:30 p.m.