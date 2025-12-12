Leslie Rous rinde homenaje a Celia Cruz

El espectáculo de Leslie Rous cuenta con la orquesta dirigida por el artista y director Wilbert Taveras. ( FUENTE EXTERNA )

La artista Leslie Rous presenta su más reciente lanzamiento "Homenaje a Celia Cruz", una producción musical y audiovisual que celebra el legado de la legendaria Guarachera de Cuba y que ya comienza a destacarse en los principales charts y emisoras de la República Dominicana.

El tema ha logrado posicionarse en los primeros lugares de monitoreo radial, alcanzando la posición número 3 en listados de Monitor Latino, detalla una nota de prensa.

"Homenaje a Celia Cruz" es una propuesta cargada de identidad, respeto y fuerza interpretativa, que conecta la herencia de la música tropical con una lectura contemporánea. El proyecto cuenta con la producción ejecutiva de Rafael López y la producción y dirección del video a cargo de Christopher Ureña, bajo el sello de La Oreja Media Group.

El videoclip fue grabado entre La Habana, Cuba, y la Zona Colonial de Santo Domingo, dos escenarios cargados de historia y simbolismo, elegidos para rendir tributo a una de las figuras más influyentes de la música latina.

Las imágenes refuerzan el carácter cultural del homenaje, uniendo visualmente dos territorios fundamentales en la vida y legado de Celia Cruz.

"Homenaje a Celia Cruz" se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y continúa su ascenso en la radio nacional.

La artista forma parte del espectáculo "Salsa Elegant Night", una propuesta escénica que reúne a destacados exponentes del género salsa en presentaciones en vivo en distintos escenarios del país. El espectáculo cuenta con la orquesta dirigida por el artista y director Wilbert Taveras y es una producción de La Oreja Media Group.