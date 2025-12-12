Edwin Jay estrena su propuesta de bachata contemporánea

Edwin Jay incorpora elementos del funk, el R&B y otros lenguajes contemporáneos. ( FUENTE EXTERNA )

Edwin Jay emerge como una de las voces más interesantes dentro de la bachata actual, con una propuesta que dialoga entre la tradición del género para audiencias diversas.

A través de la incorporación de elementos del funk, el R&B y otros lenguajes contemporáneos, el artista utiliza la bachata como columna vertebral de un discurso musical que resulta cercano tanto para el oyente tradicional como para públicos que descubren el género desde otras latitudes culturales.

Esta visión toma forma en "TRES", un proyecto conceptual desarrollado por capítulos a lo largo del año.

Cada entrega está compuesta por tres canciones, publicadas de manera trimestral, que al finalizar el ciclo se integrarán en un álbum completo concebido como una experiencia gradual y narrativa.

El Capítulo 1 presenta tres vertientes que delinean el universo creativo de Edwin Jay: una bachata con funk, marcada por el groove y la espontaneidad; una bachata de corte tradicional, centrada en la emoción y la herencia; y una bachata con R&B, que aporta un lenguaje sonoro actual y una lectura internacional del género.

Otros temas

El repertorio de este primer capítulo incluye "Cool", una pieza pensada para el disfrute y la ligereza; "Actitud", una canción que exalta la seguridad femenina desde una mirada contemporánea; "El Reloj", una bachata introspectiva que reflexiona sobre el amor y el paso del tiempo; y "Mojaita", bonus track que cierra la entrega con sensualidad y complicidad.

El concepto de "TRES" se articula alrededor del simbolismo del número tres como representación de equilibrio, evolución y conexión, indica una nota de prensa.

Cantante, compositor y guitarrista, Edwin Jay ha desarrollado una identidad musical que combina respeto por la raíz dominicana con una mirada abierta al diálogo cultural.

El Capítulo 1 de "TRES" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Los próximos capítulos serán publicados de manera trimestral hasta completar el álbum a finales de 2026.