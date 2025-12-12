Grupo FrankOs lanza videoclip de "Pal´ agua", el tercer sencillo de su nueva producción

El Grupo FrankOs continúa consolidando su evolución artística con el lanzamiento oficial del video musical de Pal´ Agua, su tercer sencillo dentro de su más reciente producción discográfica.

El audiovisual, dirigido por Luis Gómez Films, refuerza la esencia emotiva, tropical y profundamente dominicana que distingue al dúo, marcando un nuevo capítulo en sus más de 22 años de trayectoria.

Grabado en los paisajes naturales de Montecristi, el videoclip de este merengue pambiche, captura la identidad y el carácter de la canción, resaltando la belleza de un entorno que combina tradición, romance y frescura.

La narrativa visual se entrelaza con la letra para proyectar una historia cargada de sensibilidad caribeña, reflejando el sello artístico que ha convertido a FrankOs en referentes del merengue moderno y la música fusión dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/13/whatsapp-image-2025-12-12-at-182339e7187c87-f2d3c7a0.jpg El grupo santiaguero cuenta 22 años de carrera.

Pal´ Agua es una composición de Pedro Cruz (Cruzmonty) y Francisco Castillo (Frank Castillo), con arreglos y producción musical a cargo de José Alberto Ureña.

Nueva producción

Este lanzamiento forma parte de la nueva producción del grupo, que lleva el mismo nombre por título "Pal´ Agua", que incluye los sencillos "Pegaito" y "Asesina", ambos recibidos con entusiasmo por el público e importantes plataformas digitales.

Con esta entrega, FrankOs reafirma su compromiso de seguir aportando frescura al merengue, fusionando elementos contemporáneos con raíces dominicanas.