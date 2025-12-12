Jabriell despide el 2025 con premios y colaboraciones

El cantante, compositor y productor discográfico dominicano, Jabriell, conocido por su voz melodiosa y su habilidad para fusionar R&B con reggaetón y trap latino, se destacó este 2025 en la escena musical local e internacional.

Jabriell, cuyo nombre real es Gabriel Alberto Ortíz Vélez, comenzó el año con el adelanto de su esperado álbum debut "1521". Este trabajo contiene una fusión innovadora de reguetón, pop latino y sonidos autóctonos dominicanos, ofreciendo una perspectiva emocional madura que capturó la atención de sus seguidores.

El 21 de marzo, el urbano lanzó "Espacio", el primer sencillo del disco, el cual marcó un punto de inicio fuerte para el artista en 2025, consolidando su presencia en el mercado musical.

El 4 de junio, debutó internacionalmente en Perú durante el All Music Fest 3, donde interpretó éxitos como "Espacio", "Qué Peluche", "Pa´ Qué?" y "Videíto" frente a más de 15 mil personas. Su actuación no solo le ganó nuevos seguidores peruanos, sino que también fortaleció su conexión con el público.

Durante el festival, una entrevista con las influencers peruanas Zully y Yaniz se volvió viral en redes sociales, indica una nota de prensa.

En julio, Jabriell incursionó en el merengue típico con "Mala suerte" junto a El Blachy, un reconocido artista dominicano. Este merengue moderno, mezclado en Dolby Atmos, recibió una excelente acogida, destacando su habilidad para innovar dentro de diferentes géneros musicales.

Dedicado a Perú, el sencillo "Pisco Sour" fue rápidamente adoptado como "la canción de las peruanas", ampliando la base de fans internacionales de Jabriell y fortaleciendo su posición en el mercado latinoamericano. Finalmente cerró su repertorio de música nueva con "Vuelo directo" con un videoclip producido con los más altos estándares audiovisuales.

Invitado por Lennox, Jabriell se unió a la gira del puertorriqueño por Perú, del 25 al 27 de septiembre. Esta experiencia consolidó su presencia en el mercado peruano y abrió nuevas oportunidades con promotores locales. Este tour incluyó presentaciones en las localidades de Lima y Trujillo.

En homenaje a su conexión con el público peruano, un mural con el rostro de Jabriell fue inaugurado en el Callao, resaltando su impacto cultural en la región.

Jabriell recibió el premio "Artista en Ascenso del Año" en los Glamour Music Awards, un reconocimiento que validó su crecimiento en la industria musical y aumentó su visibilidad mediática.