Juan Luis Guerra anuncia concierto en Santiago y los fans lo celebran

Juan Luis Guerra durante uno de sus conciertos, en una imagen de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

El cantautor dominicano Juan Luis Guerra desató una ola de entusiasmo entre sus seguidores tras publicar un video en su cuenta de Instagram en el que confirma que Santiago será una de las paradas de su gira en 2026.

En el audiovisual, que utiliza como banda sonora el tema “Santiago en coche”, se aprecian imágenes de la llamada Ciudad Corazón junto a mensajes de fanáticos santiagueros que pedían insistentemente que el artista eligiera la ciudad para uno de sus conciertos. Finalmente, su deseo se hizo realidad.

Como era de esperarse, el anuncio, realizado este viernes, provocó una avalancha de reacciones de alegría en las redes sociales. “Se nos dio” y “Nos vamos pa’ Santiago entonces”, fueron algunos de los comentarios celebrando la noticia.

Este nuevo concierto ha generado expectativas aún mayores. Los seguidores en la ciudad habían manifestado reiteradamente su deseo de disfrutar un espectáculo con el sello de calidad que caracteriza al multipremiado artista dominicano.

Más