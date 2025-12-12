×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Juan Luis Guerra
Juan Luis Guerra

Juan Luis Guerra anuncia concierto en Santiago y los fans lo celebran

El cantautor emociona a sus fanáticos al anunciar un show en la Ciudad Corazón para 2026

    Expandir imagen
    Juan Luis Guerra anuncia concierto en Santiago y los fans lo celebran
    Juan Luis Guerra durante uno de sus conciertos, en una imagen de archivo. (FUENTE EXTERNA)

    El cantautor dominicano Juan Luis Guerra desató una ola de entusiasmo entre sus seguidores tras publicar un video en su cuenta de Instagram en el que confirma que Santiago será una de las paradas de su gira en 2026.

    En el audiovisual, que utiliza como banda sonora el tema “Santiago en coche”, se aprecian imágenes de la llamada Ciudad Corazón junto a mensajes de fanáticos santiagueros que pedían insistentemente que el artista eligiera la ciudad para uno de sus conciertos. Finalmente, su deseo se hizo realidad.

    Como era de esperarse, el anuncio, realizado este viernes, provocó una avalancha de reacciones de alegría en las redes sociales. “Se nos dio” y “Nos vamos pa’ Santiago entonces”, fueron algunos de los comentarios celebrando la noticia.

    Este nuevo concierto ha generado expectativas aún mayores. Los seguidores en la ciudad habían manifestado reiteradamente su deseo de disfrutar un espectáculo con el sello de calidad que caracteriza al multipremiado artista dominicano.

    Más

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.