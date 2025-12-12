¿Qué artistas te gustaría ver en el próximo Festival Presidente 2026?

Imagen de la presentación de la nueva edición del Festival Presidente 2026. ( KEVIN RIVAS/DIARIO LIBRE )

Tras el anuncio del regreso del Festival Presidente 2026, las redes sociales de Diario Libre se llenaron de opiniones sobre los artistas que el público desea ver en uno de los escenarios más importantes del país. Las respuestas abarcan desde iconos de trayectoria mundial hasta figuras contemporáneas con gran popularidad.

Entre los nombres más mencionados destacan leyendas del rock como Guns N´ Roses, Bon Jovi, Coldplay y Maná, mientras que en el ámbito local sobresalieron Juan Luis Guerra y Romeo Santos.

Artistas de la música tropical como Oscar D´León, Carlos Vives y Beto Cuevas también figuraron en la lista de los usuarios.

El público urbano sugirió estrellas como Daddy Yankee, Don Omar, Ozuna, Arcángel, Ivy Queen, Wisin y Yandel, Nicky Jam y Karol G.

Y en la línea del pop internacional aparecieron Bruno Mars, Billie Eilish, Ricardo Arjona, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Luis Miguel, Cristian Nodal, Los Hermanos Rosario y Fefita La Grande, Shakira, y Metallica.

El fenómeno del K-pop también dijo presente con una fuerte petición por BTS, uno de los grupos más influyentes del género.

Carin León, Marc Anthony, Romeo, Kanny García, Beyoncé, Jennifer López, Yiyo Sarante, Dua Lipa, Cristian Castro, Los Cafres, Boyce Avenue, Justin Timberlake, Lady Gaga, Olga Lara, Vickiana.

Natti Natacha, Víctor Manuel, Prince Royce, Jesse & Joy, Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, Bizarrap, Ricardo Montaner, Tiësto, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, Limp Bizkit, Foo Fighters, Twenty one Pilots, Tame Impala, Gorillaz, Rufus du Sol, Jungle, Blackpink, y el Lápiz Conciente.

Fernando Villalona, Chiquito Team band, Xiomara Fortuna, Chayanne, La Coco Band, Grupo Niche, Manny Cruz, Maridalia Hernández, Miriam Cruz, Yuri, Cazzu, Morat, Camilo, El Alfa, Beele, Pedro Capó, Danny Ocean, Rawayana, Bad Bunny, Juanes, Santiago cruz, Sergio Vargas, Wilfrido Vargas, Ilegales, El Blachy, Eminem, René (Residente) y Eros Ramazotti.

Michael Bublé, Benson Boone, Dimash, Natalia Jiménez, Adele, Kendrick Lamar, y Alan Walker, son otros nombres que también resuenan entre los fans.

Más

Con una lista tan diversa y exigente, las expectativas para la nueva edición del Festival Presidente continúan creciendo, dejando claro que el público espera un cartel a la altura de su regreso.