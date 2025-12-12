"La vuelta por el patio" de Rauw Alejandro

Rauw Alejandro decidió adelantar la Navidad para sus fans dominicanos.

El reguetonero puertorriqueño ofrecerá un concierto por sorteo gratuito este sábado 13 de diciembre, a las 7:00 p. m., en el Parque Eugenio María de Hostos, en pleno corazón del Distrito Nacional.

Convertido en el juguetón "Santa Rauw", el artista llega con la idea de agradecer el cariño constante del público local y regalar una noche cargada de baile, éxitos, vibra tropical y colaboraciones inesperadas.

Detalles del evento

La producción de "Noche caribeña", a cargo de Gamal Haché con el apoyo de la Alcaldía del Distrito Nacional y la emisora X-102 FM, promete un espectáculo que unirá generaciones. Sobre el escenario desfilarán invitados que representan la diversidad musical dominicana: desde leyendas del merengue y la bachata hasta voces frescas del movimiento urbano.

El anuncio lo hizo el propio Rauw a través de sus redes sociales, donde compartió la emoción de volver a la República Dominicana tras dos años lejos del país.

Gira internacional

En ese tiempo recorrió Estados Unidos, Latinoamérica y Europa con su exitosa gira "Cosa nuestra World Tour", que agotó entradas en todas sus fechas y fue su primera experiencia acompañado por una banda en vivo.

Con una puesta en escena inspirada en Broadway, la gira fue elogiada por la crítica, que la describió como "una clase magistral en el arte del espectáculo" (Billboard) y catalogó al boricua como "el mejor showman de la música latina" (Rolling Stone).

Rauw conoce bien al público dominicano: su última presentación fue en 2023, cuando trajo su "Saturno World Tour" al Estadio Quisqueya.

Expectativas del concierto

Ahora, con espíritu navideño y ritmo caribeño, vuelve para regalar una noche que promete ser inolvidable.

Y aunque el concierto es gratis por sorteo, la expectativa es altísima. Tanto que el evento se perfila como uno de los cierres de año más memorables en la escena musical dominicana.

Lugar: Parque Eugenio María de Hostos, sábado 13 de diciembre, 7:00 p.m.