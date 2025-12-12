Revelan nuevos detalles del concierto "gratuito" de Rauw Alejandro: solo podrán entrar con boletas

El artista urbano Rauw Alejandro llegará este sábado al Parque Eugenio María de Hostos con su concierto "Noche caribeña", un evento presentado por La X102, producido por Gamal Haché y respaldado por la Alcaldía del Distrito Nacional.

Los organizadores recalcaron que solo podrán acceder al evento las personas que cuenten con boletas, una medida que busca garantizar el orden, la seguridad y la correcta organización del espectáculo.

Las puertas abrirán a las 3:00 de la tarde, por lo que se invita al público a llegar con tiempo suficiente para evitar retrasos. El montaje contempla dos accesos únicos ubicados en la avenida George Washington, en pleno Malecón de Santo Domingo, y la entrada será exclusivamente peatonal para asegurar la fluidez en la zona.

Para facilitar la movilidad, se exhorta a los asistentes a trasladarse en grupo o utilizar plataformas de transporte como Uber u otros servicios similares. También se recomienda llevar la cédula de identidad como parte de las medidas habituales para eventos masivos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/rauw-alejandro-ae3f5a47.jpg

El concierto contará con protocolos estrictos de seguridad. Entre los objetos prohibidos se encuentran botellas, bebidas, alimentos, armas, sillas plásticas y sombrillas, medidas adoptadas para preservar el bienestar de todos los presentes.

La X102, emisora oficial del evento, transmitirá contenido especial a través de su página web y su canal de YouTube @x102fm. Además, anunció una entrevista exclusiva con Rauw Alejandro, generando gran expectativa entre sus seguidores.

República Dominicana casi queda fuera de la gira por inconvenientes con la disponibilidad del venue, pero Rauw insistió en incluir al país debido a su fuerte conexión con el público dominicano.

Con una demanda anticipada considerable, "Noche Caribeña" promete ser una de las presentaciones más esperadas del año. Los organizadores reiteran: solo quienes tengan boletas podrán entrar al espectáculo.