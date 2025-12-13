×
El Blachy confirma 55 presentaciones de merengue típico para diciembre

El Blachy mantiene su calendario completo de presentaciones en diciembre

    El Blachy confirma 55 presentaciones de merengue típico para diciembre
    El Blachy durante una de sus presentaciones. (FUENTE EXTERNA)

    El artista dominicano El Blachy sigue con las actividades durante el mes de diciembre con 55 presentaciones confirmadas hasta el 31 del mes, dentro de la agenda de actividades propias de la temporada navideña.

    El intérprete de merengue típico viene de realizar una gira por Estados Unidos, donde ofreció varias presentaciones dirigidas al público dominicano y latino.

    A este período de trabajo se suma la promoción de su más reciente sencillo, "Hola, ¿qué tal?", tema que forma parte de su repertorio actual y que ha sido incluido en sus presentaciones en vivo.

    Infografía

    Más

    • Con esta agenda, El Blachy desarrolla su programación artística correspondiente al mes de diciembre, uno de los períodos de mayor actividad para el merengue típico.
