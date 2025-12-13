Con una historia que conmueve y una voz que estremece, José Castillo llegó desde Santiago hasta el escenario de Dominicana´s Got Talent con algo más que talento en la maleta: trajo resiliencia, gratitud y una fe inquebrantable.

Vendedor de profesión y cantante por vocación, José sorprendió a todos, incluido a él mismo, cuando recibió el Golden Buzzer de manos de Jochy Santos, juez invitado en el corte de jueces del programa. El momento fue tan inesperado como impactante.

"Me asusté. No sabía que se sentía tan fuerte, como un trueno", confesó entre risas y emoción. "Pero me sentí muy valorado, muy importante. Primero le doy gracias a Dios y luego a todos ustedes. Esta es una gran oportunidad y hay que aprovecharla".

Un mensaje más grande que una canción

Más allá de impresionar con su voz, José tenía claro qué quería transmitir con su presentación: un mensaje universal.

"Quise que la gente entendiera el mandato más importante de todos los tiempos: amarnos unos a otros. Vivir en familia, en armonía, en amor. La solución más grande del mundo y del universo está en el amor de Dios", expresó.

Esa fe no es un discurso aprendido, sino una convicción profundamente arraigada en su vida.

"Dios es todo. Es nuestro creador, quien nos sustenta, nos provee. Es sanador, protector, quien da los talentos y los dones. Para mí, Dios es lo máximo", afirmó con seguridad.

Una infancia marcada por el sacrificio

José se crió en Santo Domingo junto a su abuela Vitalina, quien ocupó el lugar de sus padres durante su infancia. Nació en La Romana, pero por distintas circunstancias no pudo crecer ni con su madre ni con su padre.

"No volví a ver a mi mamá durante varios años. A los ocho la vi brevemente, pero fue a los doce cuando pude conocerla bien", relató.

La vida no fue fácil. La falta de recursos lo obligó a trabajar desde niño: limpió botas, vendió dulces y trabajó en tapicería, todo mientras intentaba estudiar y, cuando podía, disfrutar de su niñez.

"Había momentos difíciles, de precariedad y sacrificio, pero también momentos de felicidad y gozo, como todo niño", recordó.

La música como refugio y propósito

La música llegó como una forma de escape y de esperanza. Cantaba en las calles, en las esquinas, aprendiendo canciones de cualquier radio o bocina que encontrara.

"En mi casa no había nada de eso, pero donde escuchaba música, ahí estaba yo", dijo. "Fue como si Dios me dijera: ´No tienes esto ni aquello, pero te voy a regalar esto´".

Más adelante, en la iglesia cristiana, fue perfeccionando su voz y su técnica, encontrando en la música no solo una pasión, sino una misión.

"La música es una forma de expresión, de desahogo. A veces no puedes decir lo que sientes, pero una canción sí puede. Después de Dios y de mi familia, la música es lo más importante en mi vida".

Un sueño con propósito social

Si gana el concurso, José no piensa solo en sí mismo. Su mirada está puesta en quienes más lo necesitan, especialmente en los niños.

"Me duele ver niños trabajando, pidiendo para comer, cuando deberían estar jugando, estudiando, disfrutando su niñez. No deberíamos ignorarlos. Tenemos que hacer algo".

Su mensaje final es claro y esperanzador

"No importa la situación por la que hayas pasado ni lo difícil que haya sido tu niñez. Lucha, esfuérzate, prepárate, avanza. Dios tiene un propósito para todo. Si tú pones de tu parte y Dios va de tu mano, siempre hay salida".