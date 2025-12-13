Fallece Abraham Quintanilla, padre de Selena, a los 86 años

Abraham Quintanilla junto a su hija, Selena, en una imagen de archivo de los 90. ( FUENTE EXTERNA )

Abraham Quintanilla, productor musical y padre de la cantante Selena Quintanilla, falleció a los 86 años, según confirmó su hijo A. B. Quintanilla en una publicación en sus redes sociales.

El también productor de la agrupación Kumbia Kings escribió un breve comunicado: "Es con gran pesar en mi corazón que les hago saber que mi padre murió hoy", sin ofrecer más detalles sobre la causa de su muerte. Hasta el momento, se desconoce qué provocó su fallecimiento.

Abraham Isaac Quintanilla nació en Corpus Christi, Texas, el 20 de febrero de 1939. Fue cantante, compositor y productor estadounidense, reconocido principalmente por ser el padre y mánager de Selena Quintanilla.

En su juventud, formó parte de la banda Los Dinos durante las décadas de 1950 y 1960. Más adelante, promovió el talento musical de sus hijos, especialmente de Selena, al formar la banda familiar Selena y Los Dinos junto a A.B. Quintanilla III y Suzette Quintanilla. Bajo su dirección, Selena alcanzó gran éxito en la música tejana y latina.

Trayectoria tras la muerte de Selena

Tras el asesinato de Selena en 1995, Abraham Quintanilla continuó promoviendo el legado de su hija mediante distintos proyectos, incluido el Museo Selena en Corpus Christi. También fungió como productor ejecutivo de la película biográfica de 1997 sobre la vida de Selena, en la que Edward James Olmos interpretó su papel.

En 2021, publicó sus memorias tituladas A Father's Dream: My Family's Journey in Music.