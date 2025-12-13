Looch Bodega recibe reconocimiento por su labor artística y comunitaria en Canadá

Looch Bodega posa tras recibir el reconocimiento por su labor artística y comunitaria en Canadá. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante y compositor dominicano Looch Bodega, radicado en Canadá, fue reconocido por la organización Ontario Dominican & Friends Collective, la Embajada de la República Dominicana en Canadá y el Consulado General en Toronto por su trayectoria artística y su apoyo a la comunidad dominicana en la diáspora.

El galardón forma parte de una iniciativa que destaca el aporte de dominicanos en el exterior que promueven la cultura e identidad nacional a través de su trabajo. Looch Bodega combina rap, dembow, afrobeats y otros ritmos urbanos en su música y es una de las voces de la escena latina urbana en Canadá.

Durante la ceremonia, la Consejera Bianca Báez Pearson y el Cónsul Lucilo Santos señalaron su impacto en la juventud, su rol como puente cultural entre ambos países y su participación en iniciativas que fortalecen la presencia dominicana en Canadá.

El artista agradeció el reconocimiento y afirmó que continuará representando al país y apoyando a la diáspora: "Ser dominicano en el extranjero significa trabajar el doble y llevar nuestra cultura con orgullo. Este reconocimiento es para toda mi gente que me apoya aquí y en República Dominicana".

Con este reconocimiento, Looch Bodega continúa su labor artística y comunitaria desde Canadá, combinando música e identidad cultural.