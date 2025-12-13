×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Looch Bodega
Looch Bodega

Looch Bodega recibe reconocimiento por su labor artística y comunitaria en Canadá

El músico dominicano es reconocido por su trabajo cultural y su apoyo a la comunidad en Canadá

    Expandir imagen
    Looch Bodega recibe reconocimiento por su labor artística y comunitaria en Canadá
    Looch Bodega posa tras recibir el reconocimiento por su labor artística y comunitaria en Canadá. (FUENTE EXTERNA)

    El cantante y compositor dominicano Looch Bodega, radicado en Canadá, fue reconocido por la organización Ontario Dominican & Friends Collective, la Embajada de la República Dominicana en Canadá y el Consulado General en Toronto por su trayectoria artística y su apoyo a la comunidad dominicana en la diáspora.

    El galardón forma parte de una iniciativa que destaca el aporte de dominicanos en el exterior que promueven la cultura e identidad nacional a través de su trabajo. Looch Bodega combina rap, dembow, afrobeats y otros ritmos urbanos en su música y es una de las voces de la escena latina urbana en Canadá.

    • Durante la ceremonia, la Consejera Bianca Báez Pearson y el Cónsul Lucilo Santos señalaron su impacto en la juventud, su rol como puente cultural entre ambos países y su participación en iniciativas que fortalecen la presencia dominicana en Canadá.

    El artista agradeció el reconocimiento y afirmó que continuará representando al país y apoyando a la diáspora: "Ser dominicano en el extranjero significa trabajar el doble y llevar nuestra cultura con orgullo. Este reconocimiento es para toda mi gente que me apoya aquí y en República Dominicana".

    Más

    Con este reconocimiento, Looch Bodega continúa su labor artística y comunitaria desde Canadá, combinando música e identidad cultural.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.